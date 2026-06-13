Katar trifft am 13. Juni 2026 im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara auf die Schweiz – das Eröffnungsspiel beider Teams in der WM-Gruppe B verspricht ein aufschlussreiches Duell zweier Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Wegen zur Endrunde in Nordamerika.

Für die Schweiz ist es bereits die sechste WM-Teilnahme in Folge. Murat Yakin hat die Nati auf soliden Fundamenten aufgebaut: In der UEFA-Qualifikationsgruppe blieb die Mannschaft ungeschlagen, erzielte 14 Tore und kassierte nur zwei. Diese Konstanz hat die Schweiz zu einem der zuverlässigsten Teams Europas gemacht.

Katar hingegen schreibt in diesem Sommer Geschichte der anderen Art. Zum ersten Mal überhaupt haben sich die Maroon sportlich für eine WM qualifiziert – ohne den Heimvorteil von 2022. Die Qualifikation über die asiatische Playoff-Runde für die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui.

Die jüngsten Ergebnisse beider Teams zeichnen ein gemischtes Bild. Die Schweiz kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Australien hinaus, während Katar in den letzten fünf Spielen dreimal verlor und nur einmal unentschieden spielte. Die Form spricht klar für die Europäer.

Das Spiel zwischen Katar und Schweiz beginnt am 13.06.2026 um 21 Uhr. Im Folgenden erfahrt Ihr alle Infos zur Übertragung.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Katar vs. Schweiz heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Spiel zwischen Katar und der Schweiz wird in Deutschland bei MagentaTV und ZDF übertragen.

In der Free-TV-Übertragung des Zweiten sind Moderator Jochen Breyer, die Experten Per Mertesacker, Christoph Kramer und Friederike Kromp im Einsatz. Den Kommentar übernimmt Gari Paubandt.

Bei Magenta wird Julian Engelhard kommentieren. Der kostenpflichtige Anbieter der WM verfügt zudem über ein spektakuläres Experten-Team mit unter anderem Jürgen Klopp und Thomas Müller. Außerdem könnt Ihr bei MagentaTV alle 104 Spiele live sehen, davon sogar eine erhebliche Anzahl exklusiv.

Anstoßzeit Katar gegen Schweiz

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B San Francisco Bay Area Stadium

Katar vs. Schweiz: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Katar kommt mit einer schwachen jüngsten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holten die Maroon nur einen Punkt bei drei Niederlagen und einem Unentschieden. Das letzte Spiel endete am 6. Juni 2026 mit einem 0:0 gegen El Salvador. Zuvor verloren sie 0:3 gegen Tunesien im FIFA Arab Cup und kassierten auch eine 0:1-Niederlage gegen Palästina. Über fünf Spiele hinweg traf Katar nur zweimal und kassierte fünf Gegentore.

Die Schweiz zeigt sich in besserer Verfassung, auch wenn die jüngsten Ergebnisse nicht makellos sind. Aus fünf Spielen holten die Nati zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennten sie sich am 6. Juni 2026 1:1 von Australien. Das stärkste Ergebnis im Fünf-Spiele-Zeitraum war ein überzeugender 4:1-Sieg gegen Jordanien am 31. Mai. Eine 3:4-Niederlage gegen Deutschland im März zeigte jedoch defensive Anfälligkeit. Insgesamt erzielte die Schweiz in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sieben.





Bilanz direkte Duelle

QAT Letztes Spiel SUI 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Schweiz 0 - 1 Katar 1 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Die Bilanz der direkten Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften ist überschaubar. Laut den vorliegenden Daten gibt es nur eine dokumentierte Begegnung: Im November 2018 besiegte Katar die Schweiz in einem Freundschaftsspiel mit 1:0. Das Duell am 13. Juni 2026 ist damit erst das zweite bekannte Aufeinandertreffen beider Nationen.





Katar vs. Schweiz: Die Tabellen

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