WM 2026: Warum spielt Alphonso Davies vom FC Bayern bei Kanada nicht?

Marschs Worte geben Hoffnung, dass Davies möglicherweise schon im zweiten Gruppenspiel gegen Katar am kommenden Donnerstag (18. Juni) mitwirken kann. "Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir über die nächsten Tage und die Woche die Dinge beschleunigen und ihm eine Chance geben können, bald dabei zu sein", sagte Marsch. Spätestens zum Vorrundenabschluss gegen die Schweiz am 24. Juni soll Davies dann erstmals beim Heimturnier auflaufen können.

Auch ein gutes Zeichen: Obwohl er gegen Bosnien-Herzegowina ausfiel, machte sich Davies im Vorfeld der Partie in Toronto auf dem Rasen mit seinen Teamkollegen warm.

Der 25-Jährige ist bei Kanada eine absolute Schlüsselfigur, hat bisher 58 Länderspiele absolviert. Bei der WM 2022, als man nach drei Niederlagen in der Vorrunde ausschied, hatte Davies eines der beiden kanadischen Tore erzielt.

In den vergangenen eineinhalb Jahren war Davies enorm verletzungsgeplagt, war unter anderem monatelang wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen. Sein bis dato letztes Länderspiel liegt daher auch schon sehr lange zurück und datiert aus dem März 2025 (2:1 gegen die USA im Spiel um Platz 3 der CONCACAF Nations League).

Bei Bayern soll man einem Bericht des kicker zufolge derweil sogar darauf hoffen, dass Davies bei einem Vorrunden-Aus von Kanada bei der WM gar nicht zum Einsatz kommen würde. Nur, wenn es die Marsch-Elf in die K.o.-Phase schaffen sollte, käme demnach ein Mitwirken von Davies aus Bayern-Sicht in Frage.