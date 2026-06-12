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Canada v Uzbekistan - International FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026: Warum spielt Alphonso Davies vom FC Bayern bei Kanada nicht?

Weltmeisterschaft
Kanada - Bosnien und Herzegowina
Kanada
Bosnien und Herzegowina
A. Davies
Bayern München

Co-Gastgeber Kanada startet am Freitag in die WM 2026, Superstar Alphonso Davies fehlt beim Auftakt aber. Warum spielt er nicht?

Eigentlich sollte Bayern Münchens Alphonso Davies die kanadische Nationalmannschaft beim Auftakt der WM 2026 vor heimischer Kulisse als Kapitän auf den Platz führen. Allerdings fehlt Davies den Kanadiern im ersten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina am heutigen Freitag (12. Juni).


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Warum spielt der Bayern-Star beim WM-Auftakt des Co-Gastgebers nicht? Alle Hintergründe erfahrt Ihr hier bei GOAL.

  • WM 2026: Warum spielt Alphonso Davies vom FC Bayern bei Kanada nicht?

    Der Grund für den bitteren Ausfall von Davies im ersten WM-Gruppenspiel von Kanada ist eine Verletzung. Genauer gesagt: Eine Muskelverletzung im Oberschenkel, die sich der Linksverteidiger des FCB Anfang Mai zugezogen hatte.

    Bis zuletzt hatte man bei den Kanadiern gehofft, seinen besten Spieler für das Duell mit Bosnien-Herzegowina zum Start in die WM 2026 zur Verfügung zu haben. Am Donnerstag musste Nationaltrainer Jesse Marsch allerdings verkünden, dass Davies am Freitag nicht spielen kann.

    "Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Er wird nicht für morgen verfügbar sein. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt", sagte Marsch.

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  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    Alphonso Davies fehlt Kanada gegen Bosnien-Herzegowina verletzt: Kann der Bayern-Star im weiteren Verlauf der WM 2026 spielen?

    Marschs Worte geben Hoffnung, dass Davies möglicherweise schon im zweiten Gruppenspiel gegen Katar am kommenden Donnerstag (18. Juni) mitwirken kann. "Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir über die nächsten Tage und die Woche die Dinge beschleunigen und ihm eine Chance geben können, bald dabei zu sein", sagte Marsch. Spätestens zum Vorrundenabschluss gegen die Schweiz am 24. Juni soll Davies dann erstmals beim Heimturnier auflaufen können.

    Auch ein gutes Zeichen: Obwohl er gegen Bosnien-Herzegowina ausfiel, machte sich Davies im Vorfeld der Partie in Toronto auf dem Rasen mit seinen Teamkollegen warm.

    Der 25-Jährige ist bei Kanada eine absolute Schlüsselfigur, hat bisher 58 Länderspiele absolviert. Bei der WM 2022, als man nach drei Niederlagen in der Vorrunde ausschied, hatte Davies eines der beiden kanadischen Tore erzielt.

    In den vergangenen eineinhalb Jahren war Davies enorm verletzungsgeplagt, war unter anderem monatelang wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen. Sein bis dato letztes Länderspiel liegt daher auch schon sehr lange zurück und datiert aus dem März 2025 (2:1 gegen die USA im Spiel um Platz 3 der CONCACAF Nations League).

    Bei Bayern soll man einem Bericht des kicker zufolge derweil sogar darauf hoffen, dass Davies bei einem Vorrunden-Aus von Kanada bei der WM gar nicht zum Einsatz kommen würde. Nur, wenn es die Marsch-Elf in die K.o.-Phase schaffen sollte, käme demnach ein Mitwirken von Davies aus Bayern-Sicht in Frage.

  • Warum spielt Alphonso Davies bei Kanada nicht? Der kanadische Kader für die WM 2026


    TOR

    Maxime Crepeau (Orlando City), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (FC Barnsley)

    ABWEHR

    Moise Bombito (OGC Nizza), Alfie Jones (FC Middlesbrough), Derek Cornelius (Olympique Marseille), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (FCV Dender EH), Alphonso Davies (FC Bayern München), Alistair Johnston (Celtic Glasgow), Richie Laryea (Toronto FC)

    MITTELFELD

    Niko Sigur (Hajduk Split), Ismael Kone (US Sassuolo), Nathan-Dylan Saliba (RSC Anderlecht), Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City)

    ANGRIFF

    Liam Millar (Hull City), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jayden Nelson (Austin FC), Tajon Buchanan (FC Villarreal), Jonathan David (Juventus Turin), Promise David (Union Saint-Gilloise), Tani Oluwaseyi (FC Villarreal), Cyle Larin (FC Southampton)