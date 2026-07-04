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Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Kanada vs. Marokko bei der WM 2026?

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Im ersten Achtelfinale der Weltmeisterschaft kämpfen Kanada und Marokko um den Einzug ins Viertelfinale. Wo Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Den Auftakt der Achtelfinalrunde bei der WM bestreiten Kanada und Marokko. Gespielt wird am heutigen Samstag (4. Juli) im NRG Stadium in Houston (USA), wo der Anpfiff um 19 Uhr erfolgt.

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GOAL verrät Euch, wo das Spektakel live im TV und Livestream gezeigt wird.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Kanada vs. Marokko bei der WM 2026?


Das WM-Achtelfinale zwischen Kanada und Marokko wird live bei MagentaTV übertragen. Der Streamingdienst der Telekom besitzt als einziger Anbieter die Rechte an sämtlichen 104 Turnierspielen und zeigt auch diese Begegnung in voller Länge. Die Vorberichterstattung startet um 18.50 Uhr, kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Parallel dazu läuft das Spiel im Free-TV im ZDF. Moderiert wird die Übertragung von Jana Pareigis, als Kommentator ist Gari Paubandt im Einsatz. Darüber hinaus stellt der Sender einen kostenlosen Livestream auf sportstudio.de zur Verfügung.

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Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Kanada vs. Marokko bei der WM 2026? Wichtigste Infos

Begegnung

Kanada vs. Marokko

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Achtelfinale

Datum

4. Juli 2026

Uhrzeit

19 Uhr

Ort

NRG Stadium, Houston (USA)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, sportstudio.de

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Kanada vs. Marokko bei der WM 2026? Der Pfad ins Achtelfinale

Kanada

Spielrunde

Marokko

1:1 vs. Bosnien und Herzegowina (U)

Gruppenphase

1:1 vs. Brasilien (U)

6:0 vs. Katar (S)

Gruppenphase

1:0 vs. Schottland (S)

1:2 vs. Schweiz (N)

Gruppenphase

4:2 vs. Haiti (S)

1:0 vs. Südafrika (S)

Sechzehntelfinale

3:2 i.E. vs. Niederlande (S)



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