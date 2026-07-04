Im Houston Stadium treffen Kanada und Marokko im Achtelfinale der WM 2026 aufeinander – ein Duell, das zwei der überraschend stärksten Mannschaften dieses Turniers zusammenbringt.

Kanada hat unter Trainer Jesse Marsch eine bemerkenswerte Turnierkampagne hingelegt. Nach dem Gruppensieg in der Gruppe B folgten sie mit einem 1:0-Sieg gegen Südafrika in der Runde der 32 in Los Angeles und stehen nun erstmals seit Jahrzehnten im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft.

Marokkos Weg hierher war mindestens genauso eindrucksvoll. Die Atlas Lions eliminierten die Niederlande dramatisch im Elfmeterschießen und schickten damit Ronald Koeman nach einem 1:1 nach 90 Minuten nach Hause. Es war ein Sieg, der in den Niederlanden eine Debatte über taktisches Versagen und die Zukunft des Teams ausgelöst hat.

Für Marokko ist es die Fortsetzung einer Geschichte, die 2022 begann. Damals wurden sie als erstes afrikanisches Team Halbfinalist einer Weltmeisterschaft – nun wollen sie unter Trainer Mohamed Ouahbi erneut Geschichte schreiben.

Kanada spielt vor einer leidenschaftlichen Kulisse nordamerikanischer Fans. Das Gastgeberland hat in diesem Sommer eine neue Fußballidentität entwickelt, und ein Weiterkommen gegen Marokko wäre der bislang größte Moment dieser Generation.

Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Teams in starker Form – beide haben die Gruppenphase mit breiter Brust verlassen. Wer ins Viertelfinale einzieht, wartet ab.

Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Das Spiel zwischen Kanada und Marokko beginnt am 04.07.2026 um 19 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kanada vs. Marokko heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Wer das Achtelfinale zwischen Kanada und Marokko live verfolgen möchte, hat gleich zwei Optionen. MagentaTV überträgt die Partie als Teil seines WM-Angebots und zeigt sie in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt um 18.50 Uhr, kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Auch das ZDF zeigt die Begegnung live im Free-TV. Durch die Sendung führt Jana Pareigis, Gari Paubandt kommentiert die Partie. Zusätzlich bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenlosen Livestream über sportstudio.de an.

Anstoßzeit Kanada gegen Marokko

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Houston Stadium

Kanada vs. Marokko: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kanada geht mit einer gemischten, aber aufsteigenden Form in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holten die Kanadier zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage – zuletzt gewannen sie mit 1:0 gegen Südafrika. Zuvor gab es ein 6:0 gegen Katar, das die Torgefährlichkeit dieser Mannschaft unterstreicht. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen die Schweiz. Insgesamt erzielten die Kanadier in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierten fünf.

Marokko präsentiert sich in noch konstanterer Verfassung: drei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, kein einziger Verlust. Der jüngste Erfolg war das 1:1 nach 90 Minuten gegen die Niederlande, das sie anschließend im Elfmeterschießen für sich entschieden. Davor bezwangen sie Haiti mit 4:2 und Schottland mit 1:0. In fünf Spielen erzielten die Atlas Lions acht Tore und kassierten sechs.





Bilanz direkte Duelle

CAN Letzte 2 Spiele MAR 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Kanada 1 - 2 Marokko

Marokko 4 - 0 Kanada 1 Erzielte Tore 6 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams fand am 1. Dezember 2022 im Rahmen der WM-Gruppenphase statt – Marokko gewann damals mit 2:1 gegen Kanada. Das einzige weitere dokumentierte Aufeinandertreffen war ein Freundschaftsspiel im Oktober 2016, das Marokko deutlich mit 4:0 für sich entschied. In beiden bekannten Duellen behielten die Marokkaner die Oberhand.





Kanada vs. Marokko: Die Tabellen

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