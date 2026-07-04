Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Weltmeisterschaft
team-logoKanada
Houston Stadium
team-logoMarokko
Hier live sehen!
GOAL

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kanada vs. Marokko heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
Kanada - Marokko
Kanada
Marokko

Kanada und Marokko kämpfen bei der Weltmeisterschaft um den Einzug ins Viertelfinale. Hier erfahrt Ihr, wo das Achtelfinale live im TV und Livestream übertragen wird.

Im Houston Stadium treffen Kanada und Marokko im Achtelfinale der WM 2026 aufeinander – ein Duell, das zwei der überraschend stärksten Mannschaften dieses Turniers zusammenbringt.

Kanada hat unter Trainer Jesse Marsch eine bemerkenswerte Turnierkampagne hingelegt. Nach dem Gruppensieg in der Gruppe B folgten sie mit einem 1:0-Sieg gegen Südafrika in der Runde der 32 in Los Angeles und stehen nun erstmals seit Jahrzehnten im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft.

Marokkos Weg hierher war mindestens genauso eindrucksvoll. Die Atlas Lions eliminierten die Niederlande dramatisch im Elfmeterschießen und schickten damit Ronald Koeman nach einem 1:1 nach 90 Minuten nach Hause. Es war ein Sieg, der in den Niederlanden eine Debatte über taktisches Versagen und die Zukunft des Teams ausgelöst hat.

Für Marokko ist es die Fortsetzung einer Geschichte, die 2022 begann. Damals wurden sie als erstes afrikanisches Team Halbfinalist einer Weltmeisterschaft – nun wollen sie unter Trainer Mohamed Ouahbi erneut Geschichte schreiben.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden!

Kanada spielt vor einer leidenschaftlichen Kulisse nordamerikanischer Fans. Das Gastgeberland hat in diesem Sommer eine neue Fußballidentität entwickelt, und ein Weiterkommen gegen Marokko wäre der bislang größte Moment dieser Generation.

Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Teams in starker Form – beide haben die Gruppenphase mit breiter Brust verlassen. Wer ins Viertelfinale einzieht, wartet ab.

Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Das Spiel zwischen Kanada und Marokko beginnt am 04.07.2026 um 19 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kanada vs. Marokko heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


Wer das Achtelfinale zwischen Kanada und Marokko live verfolgen möchte, hat gleich zwei Optionen. MagentaTV überträgt die Partie als Teil seines WM-Angebots und zeigt sie in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt um 18.50 Uhr, kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Auch das ZDF zeigt die Begegnung live im Free-TV. Durch die Sendung führt Jana Pareigis, Gari Paubandt kommentiert die Partie. Zusätzlich bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenlosen Livestream über sportstudio.de an.


MagentaTV Neu


MagentaTV

Hier live sehen!

Anstoßzeit Kanada gegen Marokko

Kanada vs. Marokko: Aufstellungen

Kanada vs Marokko Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Kanada crest
Kanada
CAN
Aufstellung
Marokko crest
Marokko
MAR
4-2-3-1
16M. Crepeau2A. Johnston13D. Cornelius15M. Bombito22R. Laryea25N. Saliba11L. Millar17T. Buchanan7S. Eustaquio10J. David12T. Oluwaseyi1Y. Bounou14I. Diop2A. Hakimi3N. Mazraoui18C. Riad6A. Bouaddi24N. El Aynaoui8A. Ounahi23B. El Khannouss10B. Diaz11I. Saibari
Marokko crest
Marokko
MAR
4-4-2
Kanada

Startelf

Marokko

Trainer

  • J. Marsch
  • M. Ouahbi

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

CAN

CAN - Form

IRL
U1-1
BIH
U1-1
QAT
S6-0
SUI
N2-1
SAF
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MAR

MAR - Form

NOR
U1-1
BRA
U1-1
SCO
S0-1
HAI
S4-2
NED
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Kanada geht mit einer gemischten, aber aufsteigenden Form in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holten die Kanadier zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage – zuletzt gewannen sie mit 1:0 gegen Südafrika. Zuvor gab es ein 6:0 gegen Katar, das die Torgefährlichkeit dieser Mannschaft unterstreicht. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen die Schweiz. Insgesamt erzielten die Kanadier in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierten fünf.

Marokko präsentiert sich in noch konstanterer Verfassung: drei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, kein einziger Verlust. Der jüngste Erfolg war das 1:1 nach 90 Minuten gegen die Niederlande, das sie anschließend im Elfmeterschießen für sich entschieden. Davor bezwangen sie Haiti mit 4:2 und Schottland mit 1:0. In fünf Spielen erzielten die Atlas Lions acht Tore und kassierten sechs.


Bilanz direkte Duelle

CAN

Letzte 2 Spiele

MAR

0

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

1

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams fand am 1. Dezember 2022 im Rahmen der WM-Gruppenphase statt – Marokko gewann damals mit 2:1 gegen Kanada. Das einzige weitere dokumentierte Aufeinandertreffen war ein Freundschaftsspiel im Oktober 2016, das Marokko deutlich mit 4:0 für sich entschied. In beiden bekannten Duellen behielten die Marokkaner die Oberhand.


Kanada vs. Marokko: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen
Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen