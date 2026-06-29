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Oliver Maywurm

WM 2026: Wann hatte Deutschland (DFB) zuletzt ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft?

Weltmeisterschaft
Deutschland - Paraguay
Deutschland
Paraguay

Deutschland muss im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay in die Verlängerung. Wann war das letzte Elfmeterschießen des DFB-Teams bei einer Weltmeisterschaft?

Deutschland lag nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit im Sechzehntelfinale der WM 2026 gegen Paraguay mit 0:1 hinten. Kai Havertz glich zwar kurz nach dem Seitenwechsel aus, allerdings blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit beim 1:1.

So musste das DFB-Team gegen den Außenseiter aus Südamerika überraschenderweise in die Verlängerung, möglicherweise kommt es zum Elfmeterschießen. Wann gab es ein solches für Deutschland bei einer WM zuletzt? GOAL liefert jetzt die Antwort.

  • WM 2026: Wann hatte Deutschland (DFB) zuletzt ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft?

    Um das letzte Elfmeterschießen von Deutschland bei einer WM zu finden, muss man zurückgehen bis zum Sommermärchen. Bei der Heim-WM 2006 gab es das letzte Elfmeterschießen des DFB-Teams bei einer Weltmeisterschaft - und das ging gut aus!

    Im Viertelfinale der WM vor nunmehr 20 Jahren stand es zwischen Gastgeber Deutschland und Argentinien nach 120 Minuten 1:1. Die Partie musste also im Elfmeterschießen entschieden werden und die DFB-Elf um den damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann hatte das bessere Ende für sich, gewann vom Punkt mit 4:2 und zog ins Halbfinale ein. Das verloren Michael Ballack und Co. gegen Italien nach Verlängerung mit 0:2 und wurden letztlich WM-Dritter.

    In Erinnerung blieb vom Elfmeterschießen gegen Argentinien bei der WM 2006 unter anderem eine ganz besondere Szene zwischen Jens Lehmann und Oliver Kahn, seinerzeit die Rivalen um den Stammplatz im deutschen Tor. Kahn, der ausgerechnet bei der Heim-WM nur noch die Nummer zwei war, wünschte seinem Kontrahenten vor dem Elfmeterschießen mit einer rührenden Geste viel Glück. Und Lehmann war es, der mit zwei gehaltenen Elfmetern im Berliner Olympiastadion zum Helden wurde.

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    WM 2026: Wann hatte Deutschland (DFB) zuletzt ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft? Das Elfmeterschießen gegen Argentinien 2006


    Schütze

    Spielstand

    Oliver Neuville trifft

    1:0 für Deutschland

    Julio Cruz trifft

    1:1

    Michael Ballack trifft

    2:1 für Deutschland

    Roberto Ayala verschießt (Jens Lehmann hält)

    2:1 für Deutschland

    Lukas Podolski trifft

    3:1 für Deutschland

    Maxi Rodriguez trifft

    3:2 für Deutschland

    Tim Borowski trifft

    4:2 für Deutschland

    Esteban Cambiasso verschießt (Jens Lehmann hält)

    4:2 für Deutschland - DFB-Team gewinnt


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