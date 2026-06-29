WM 2026: Wann hatte Deutschland (DFB) zuletzt ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft?

Um das letzte Elfmeterschießen von Deutschland bei einer WM zu finden, muss man zurückgehen bis zum Sommermärchen. Bei der Heim-WM 2006 gab es das letzte Elfmeterschießen des DFB-Teams bei einer Weltmeisterschaft - und das ging gut aus!

Im Viertelfinale der WM vor nunmehr 20 Jahren stand es zwischen Gastgeber Deutschland und Argentinien nach 120 Minuten 1:1. Die Partie musste also im Elfmeterschießen entschieden werden und die DFB-Elf um den damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann hatte das bessere Ende für sich, gewann vom Punkt mit 4:2 und zog ins Halbfinale ein. Das verloren Michael Ballack und Co. gegen Italien nach Verlängerung mit 0:2 und wurden letztlich WM-Dritter.

In Erinnerung blieb vom Elfmeterschießen gegen Argentinien bei der WM 2006 unter anderem eine ganz besondere Szene zwischen Jens Lehmann und Oliver Kahn, seinerzeit die Rivalen um den Stammplatz im deutschen Tor. Kahn, der ausgerechnet bei der Heim-WM nur noch die Nummer zwei war, wünschte seinem Kontrahenten vor dem Elfmeterschießen mit einer rührenden Geste viel Glück. Und Lehmann war es, der mit zwei gehaltenen Elfmetern im Berliner Olympiastadion zum Helden wurde.