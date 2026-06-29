Seit 1966 ist das keiner Mannschaft bei einer WM passiert! DFB-Team sorgt in erster Halbzeit gegen Paraguay für ein bitteres Novum

Datenanbieter Opta zufolge ist das DFB-Team seit Beginn der detaillierten Datenerfassung bei der WM 1966, also vor 60 Jahren, die erste Mannschaft, die in Hälfte eins eines Weltmeisterschaftsspiels derart viele erfolgreiche Pässe mehr gespielt hatte als ihr Gegner (253 mehr als Paraguay) und trotzdem nach 45 Minuten hinten lag (0:1).

Deutschland hatte in der ersten Halbzeit zwar deutlich mehr Spielanteile als die Südamerikaner, schaffte es gegen deren Defensivbollwerk allerdings kaum, gefährlich zu werden. So entwickelte sich eine chancenarme Partie, in der sich Paraguay aufs Verteidigen konzentrierte - und vorne einmal eiskalt zuschlug.

In der 42. Minute war es Julio Enciso von Racing Straßburg, der Deutschlands Torhüter Manuel Neuer per Kopf überwinden konnte und den Außenseiter überraschend mit 1:0 in Führung brachte. Bis zum Seitenwechsel konnte die klar favorisierte Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr antworten.