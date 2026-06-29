Die deutsche Nationalmannschaft hat in der ersten Halbzeit ihres WM-Sechzehntelfinals gegen Paraguay bittere Turniergeschichte geschrieben.
Seit 1966 ist das keiner Mannschaft bei einer WM passiert! DFB-Team sorgt in erster Halbzeit gegen Paraguay für ein bitteres Novum
Deutschland spielt viele Pässe, wird in Hälfte eins aber kaum gefährlich
Datenanbieter Opta zufolge ist das DFB-Team seit Beginn der detaillierten Datenerfassung bei der WM 1966, also vor 60 Jahren, die erste Mannschaft, die in Hälfte eins eines Weltmeisterschaftsspiels derart viele erfolgreiche Pässe mehr gespielt hatte als ihr Gegner (253 mehr als Paraguay) und trotzdem nach 45 Minuten hinten lag (0:1).
Deutschland hatte in der ersten Halbzeit zwar deutlich mehr Spielanteile als die Südamerikaner, schaffte es gegen deren Defensivbollwerk allerdings kaum, gefährlich zu werden. So entwickelte sich eine chancenarme Partie, in der sich Paraguay aufs Verteidigen konzentrierte - und vorne einmal eiskalt zuschlug.
In der 42. Minute war es Julio Enciso von Racing Straßburg, der Deutschlands Torhüter Manuel Neuer per Kopf überwinden konnte und den Außenseiter überraschend mit 1:0 in Führung brachte. Bis zum Seitenwechsel konnte die klar favorisierte Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr antworten.
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Kai Havertz glich für DFB-Team nach dem Seitenwechsel aus
Nagelsmann hatte in seiner Startelf für einen überraschenden Wechsel gesorgt. Anstelle des bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada bisher gesetzten Jamal Musiala begann Superjoker Deniz Undav in der Offensive und stand erstmals im Turnierverlauf in der deutschen Anfangsformation.
Bis dato oft fehlende Präsenz im Angriff habe ihn zu der Maßnahme bewogen, erklärte Nagelsmann vor dem ersten K.o.-Spiel bei MagentaTV. "Deswegen waren wir oft genötigt, die Bälle vor das Mittelfeld des Gegners zu spielen, da hatten wir dann zu viele Ballverluste. Durch eine zweite Spitze haben wir vorne mehr Präsenz und können die Bälle da rein spielen. Und Deniz hat es sich auch verdient", so der DFB-Coach.
Undav blieb in den ersten 45 Minuten allerdings weitgehend unauffällig und nach einer guten Stunde durch Musiala ersetzt. Der Start in die zweite Halbzeit glückte Deutschland aber: Kai Havertz traf in der 54. Minute zum 1:1-Ausgleich.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".