Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Weltmeisterschaft
team-logoDeutschland
Boston Stadium
team-logoParaguay
Ansehen auf MagentaTVAnsehen auf ZDF
Oliver Maywurm

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Paraguay bei der WM 2026?

Weltmeisterschaft
Deutschland - Paraguay
Deutschland
Paraguay

Für Deutschland geht es im Sechzehntelfinale der WM 2026 heute gegen Paraguay. Wer überträgt das DFB-Spiel live im Free-TV? Und auf welchen Sendern läuft die Partie sonst noch? Hier gibt es alle Informationen.

Heute gilt es für die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann. Am Montag (29. Juni) bestreitet Deutschland sein Sechzehntelfinale bei der WM 2026, trifft um 22.30 Uhr deutscher Zeit in Boston (USA) auf Paraguay. Dabei ist das DFB-Team gegen die Südamerikaner, die sich als einer der acht besten Gruppendritten für die K.o.-Phase qualifizieren konnten, der klare Favorit.


MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden!


GOAL hat jetzt alle Informationen für Euch, welche Sender Deutschland vs. Paraguay heute live übertragen und dazu, wo das DFB-Sechzehntelfinale im Free-TV zu sehen ist.


Weltmeisterschaft
Deutschland crest
Deutschland
GER
Paraguay crest
Paraguay
PAR


Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Paraguay bei der WM 2026?

Gleich auf zwei Sendern könnt Ihr Deutschlands Sechzehntelfinale gegen Paraguay heute live schauen: MagentaTV, wo alle 104 WM-Spiele laufen, überträgt das erste K.o.-Duell der Nagelsmann-Elf bei der WM 2026 live im Pay-TV.

Ihr könnt Deutschlands Sechzehntelfinale aber natürlich auch live im Free-TV sehen, das ZDF ist hier der richtige Sender. Das Zweite wechselte sich bei den frei empfangbaren Übertragungen der WM 2026 mit der ARD ab, für Deutschland vs. Paraguay ist eben das ZDF an der Reihe.

Weitere Informationen zu den jeweiligen Übertragungen folgen in den nächsten Abschnitten. Hier bekommt Ihr zunächst einmal die kompakte Übersicht zur Übertragung von Deutschland vs. Paraguay heute live im TV und Livestream:


Spiel

Deutschland vs. Paraguay

Wettbewerb

WM 2026, Sechzehntelfinale

Datum

Montag, 29. Juni 2026

Anstoß (deutsche Zeit)

22.30 Uhr

Übertragung live im Free-TV

ZDF / sportstudio.de / ZDF-Mediathek

Übertragung live im Pay-TV

MagentaTV


Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Paraguay bei der WM 2026? - die Übertragung im Free-TV beim ZDF

Der WM-Abend im ZDF beginnt am Montag bereits um 18 Uhr. Dann starten die Vorberichte für das Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan, das um 19 Uhr beginnt und neben MagentaTV ebenfalls auch im ZDF gezeigt wird.

Natürlich geht die ZDF-Runde mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sowie dem Experten-Quartett Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp und Christian Streich auch schon ab 18 Uhr teilweise auf den heutigen Auftritt des DFB-Teams ein. Die heiße Phase der Vorberichterstattung für das deutsche Spiel beginnt dann, sobald Brasilien gegen Japan beendet ist. Sollte es dabei nicht in die Verlängerung gehen, ist das gegen 21 Uhr der Fall.

Neben der Free-TV-Übertragung stellt das ZDF natürlich auch einen kostenlosen Livestream zu Deutschland vs. Paraguay zur Verfügung, den Ihr entweder über sportstudio.de oder in der ZDF-Mediathek aufrufen könnt. Kommentator des deutschen Sechzehntelfinals beim ZDF ist Oliver Schmidt.

Fußball heute live: So überträgt das ZDF Deutschland (DFB) vs. Paraguay

  • Übertragungsbeginn: 18 Uhr mit gemischten Vorberichten zu Deutschland vs. Paraguay und Brasilien vs. Japan (Spielbeginn 19 Uhr)
  • Spielbeginn: 22.30 Uhr
  • Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein
  • Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich
  • Kommentator: Oliver Schmidt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Paraguay bei der WM 2026? - die Übertragung bei MagentaTV

Auch bei MagentaTV geht dieser ganz besondere WM-Abend schon um 18 Uhr los. Auch beim Pay-TV-Sender wird man zunächst aufteilen zwischen der Einstimmung auf das 19-Uhr-Spiel zwischen Brasilien und Japan und dem Vorlauf für die spätere Partie Deutschland vs. Paraguay, die um 22.30 Uhr beginnt.


MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden!


Sobald Brasilien gegen Japan beendet ist, geht der volle Fokus natürlich umgehend auf das deutsche Sechzehntelfinale. Für die Expertise sorgen Jürgen Klopp und Tabea Kemme, Moderator ist Johannes B. Kerner. Für die Analysen ist Jan Henkel zuständig und zudem ist der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich als Schiedsrichterexperte am Start. Kommentator von Deutschland gegen Paraguay ist ab Spielbeginn dann Wolff Fuss.

Um MagentaTV zu empfangen, benötigt Ihr zunächst ein Abo bei dem Pay-TV-Sender. Das kostet Euch im Tarif MagentaTV Flex elf Euro pro Monat, Ihr könnt monatlich kündigen. Sobald Ihr das Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr alle Spiele der WM 2026 live sehen. 44 Partien des Turniers hat MagentaTV exklusiv im Programm.

Fußball heute live, Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026: Die Übertragung bei MagentaTV


Übertragungsbeginn

18 Uhr (gemischte Vorberichte zu DFB und Brasilien vs. Japan)

Experten

Jürgen Klopp, Tabea Kemme

Schiedsrichterexperte

Patrick Ittrich

Spielbeginn

22.30 Uhr

Kommentator

Wolff Fuss

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Paraguay bei der WM 2026? - Deutschlands möglicher Weg ins WM-Finale


Runde

Datum

Anstoß (deutsche Zeit)

Spielort

Gegner / mögliche Gegner

Sechzehntelfinale

Montag, 29. Juni

22.30 Uhr

Boston (USA)

Paraguay

Achtelfinale

Samstag, 4. Juli

23 Uhr

Philadelphia (USA)

Frankreich oder Schweden

Viertelfinale

Donnerstag, 9. Juli

22 Uhr

Boston (USA)

Niederlande, Marokko, Kanada oder Südafrika

Halbfinale

Dienstag, 14. Juli

21 Uhr

Dallas (USA)

u.a. Spanien, Portugal, Belgien oder USA

Finale

Sonntag, 19. Juli

21 Uhr

New York/New Jersey (USA)

u.a. England, Argentinien oder Brasilien

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".