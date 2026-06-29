Heute gilt es für die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann. Am Montag (29. Juni) bestreitet Deutschland sein Sechzehntelfinale bei der WM 2026, trifft um 22.30 Uhr deutscher Zeit in Boston (USA) auf Paraguay. Dabei ist das DFB-Team gegen die Südamerikaner, die sich als einer der acht besten Gruppendritten für die K.o.-Phase qualifizieren konnten, der klare Favorit.









GOAL hat jetzt alle Informationen für Euch, welche Sender Deutschland vs. Paraguay heute live übertragen und dazu, wo das DFB-Sechzehntelfinale im Free-TV zu sehen ist.









Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Paraguay bei der WM 2026?

Gleich auf zwei Sendern könnt Ihr Deutschlands Sechzehntelfinale gegen Paraguay heute live schauen: MagentaTV, wo alle 104 WM-Spiele laufen, überträgt das erste K.o.-Duell der Nagelsmann-Elf bei der WM 2026 live im Pay-TV.

Ihr könnt Deutschlands Sechzehntelfinale aber natürlich auch live im Free-TV sehen, das ZDF ist hier der richtige Sender. Das Zweite wechselte sich bei den frei empfangbaren Übertragungen der WM 2026 mit der ARD ab, für Deutschland vs. Paraguay ist eben das ZDF an der Reihe.

Weitere Informationen zu den jeweiligen Übertragungen folgen in den nächsten Abschnitten. Hier bekommt Ihr zunächst einmal die kompakte Übersicht zur Übertragung von Deutschland vs. Paraguay heute live im TV und Livestream:





Spiel Deutschland vs. Paraguay Wettbewerb WM 2026, Sechzehntelfinale Datum Montag, 29. Juni 2026 Anstoß (deutsche Zeit) 22.30 Uhr Übertragung live im Free-TV ZDF / sportstudio.de / ZDF-Mediathek Übertragung live im Pay-TV MagentaTV





Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Paraguay bei der WM 2026? - die Übertragung im Free-TV beim ZDF

Der WM-Abend im ZDF beginnt am Montag bereits um 18 Uhr. Dann starten die Vorberichte für das Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan, das um 19 Uhr beginnt und neben MagentaTV ebenfalls auch im ZDF gezeigt wird.

Natürlich geht die ZDF-Runde mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sowie dem Experten-Quartett Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp und Christian Streich auch schon ab 18 Uhr teilweise auf den heutigen Auftritt des DFB-Teams ein. Die heiße Phase der Vorberichterstattung für das deutsche Spiel beginnt dann, sobald Brasilien gegen Japan beendet ist. Sollte es dabei nicht in die Verlängerung gehen, ist das gegen 21 Uhr der Fall.

Neben der Free-TV-Übertragung stellt das ZDF natürlich auch einen kostenlosen Livestream zu Deutschland vs. Paraguay zur Verfügung, den Ihr entweder über sportstudio.de oder in der ZDF-Mediathek aufrufen könnt. Kommentator des deutschen Sechzehntelfinals beim ZDF ist Oliver Schmidt.

Fußball heute live: So überträgt das ZDF Deutschland (DFB) vs. Paraguay

Übertragungsbeginn : 18 Uhr mit gemischten Vorberichten zu Deutschland vs. Paraguay und Brasilien vs. Japan (Spielbeginn 19 Uhr)

Spielbeginn: 22.30 Uhr

Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Experten : Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich

Kommentator: Oliver Schmidt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Paraguay bei der WM 2026? - die Übertragung bei MagentaTV

Auch bei MagentaTV geht dieser ganz besondere WM-Abend schon um 18 Uhr los. Auch beim Pay-TV-Sender wird man zunächst aufteilen zwischen der Einstimmung auf das 19-Uhr-Spiel zwischen Brasilien und Japan und dem Vorlauf für die spätere Partie Deutschland vs. Paraguay, die um 22.30 Uhr beginnt.









Sobald Brasilien gegen Japan beendet ist, geht der volle Fokus natürlich umgehend auf das deutsche Sechzehntelfinale. Für die Expertise sorgen Jürgen Klopp und Tabea Kemme, Moderator ist Johannes B. Kerner. Für die Analysen ist Jan Henkel zuständig und zudem ist der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich als Schiedsrichterexperte am Start. Kommentator von Deutschland gegen Paraguay ist ab Spielbeginn dann Wolff Fuss.

Um MagentaTV zu empfangen, benötigt Ihr zunächst ein Abo bei dem Pay-TV-Sender. Das kostet Euch im Tarif MagentaTV Flex elf Euro pro Monat, Ihr könnt monatlich kündigen. Sobald Ihr das Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr alle Spiele der WM 2026 live sehen. 44 Partien des Turniers hat MagentaTV exklusiv im Programm.

Fußball heute live, Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026: Die Übertragung bei MagentaTV





Übertragungsbeginn 18 Uhr (gemischte Vorberichte zu DFB und Brasilien vs. Japan) Experten Jürgen Klopp, Tabea Kemme Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich Spielbeginn 22.30 Uhr Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Paraguay bei der WM 2026? - Deutschlands möglicher Weg ins WM-Finale



