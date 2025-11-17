Barca bemühte sich schon im Sommer um eine Verpflichtung Grimaldos, damals scheiterte sie aber an der desolaten Finanzsituation der Katalanen. Kommenden Sommer könnte ein neuer Anlauf erfolgen. Barcas Interesse dürfte einen möglichen Transfer für den FC Bayern doppelt schwer machen.
Wird ein Transfer jetzt doppelt kompliziert? Der FC Bayern hat offenbar Konkurrenz bei Alejandro Grimaldo
Einerseits soll Leverkusen einen Verkauf des noch bis 2027 gebundenen Grimaldos ins Ausland bevorzugen, um den direkten Rivalen nicht weiter zu verstärken. Im Sommer wechselte bereits Jonathan Tah von Leverkusen nach München. Dem Bericht zufolge hat Grimaldo sogar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro, die nur für spanische Klubs gelte. Vom FC Bayern könnte Leverkusen demnach eine höhere Summe verlangen.
Alejandro Grimaldo plant eine Rückkehr nach Spanien
Andererseits soll Grimaldo selbst eine Rückkehr in sein Heimatland Spanien anstreben - und in diesem Fall am liebsten nach Barcelona.
"Ja, das ist ein Ziel, das ich habe. Ich habe es ganz klar im Kopf, auch der Verein (Leverkusen, Anm. d. Red.) weiß es. Ich möchte mittel- und kurzfristig nach Spanien zurückkehren. Ich möchte die Erfahrung machen, in Spanien zu leben", sagte Grimaldo schon im März in einem Interview mit der katalanischen Zeitung El Periodico. "Ich bin in La Masia aufgewachsen. Es (Barcelona, Anm. d. Red.) ist der Verein, bei dem ich als Spieler und als Mensch groß geworden bin. Es ist der Verein, für den ich schon als Kind spielen wollte."
Der gebürtige Valencianer verbrachte in der Jugend acht Jahre in Barcas Talentschmiede La Masia, ehe er mit 20 zu Benfica Lissabon wechselte. Dort spielte er von 2016 bis 2023, seitdem ist Grimaldo für Leverkusen aktiv. Für die Werkself gelangen dem Freistoßspezialisten in 114 Pflichtspielen 23 Tore und 37 Assists. 2024 gewann er das Double.
Wie sieht es bei Barca und Bayern links hinten aus?
Bei Barca ist links hinten aktuell Eigengewächs Alejandro Balde gesetzt. Die beiden Alternativen Gerard Martin (23) und Jofre Torrents (18) drängten sich bis dato nicht auf.
Als mögliche Alternative zu Grimaldo gilt bei Barca Joao Cancelo. Nach seiner halbjährigen Leihe zum FC Bayern im Frühling 2023 spielte der mittlerweile 31-jährige Portugiese bereits eine Saison lang bei Barca, ehe er im Sommer 2024 zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien wechselte. Erst vor wenigen Tagen betonte Cancelo, dass er gerne nach Europa zurückkehren würde.
Beim FC Bayern gilt Alphonso Davies als nomineller Stamm-Linksverteidiger. Er fällt seit Monaten wegen eines Kreuzbandrisses aus, wird aber Ende des Jahres zurückerwartet. In seiner Abwesenheit halfen meist die Allrounder Josip Stanisic und Konrad Laimer aus. Vereinzelt spielte auch Raphael Guerreiro, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und bei dem die Zeichen eindeutig auf Trennung stehen.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)