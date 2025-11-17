Wird ein Transfer jetzt doppelt kompliziert? Der FC Bayern hat offenbar Konkurrenz bei Alejandro Grimaldo

Andererseits soll Grimaldo selbst eine Rückkehr in sein Heimatland Spanien anstreben - und in diesem Fall am liebsten nach Barcelona.

"Ja, das ist ein Ziel, das ich habe. Ich habe es ganz klar im Kopf, auch der Verein (Leverkusen, Anm. d. Red.) weiß es. Ich möchte mittel- und kurzfristig nach Spanien zurückkehren. Ich möchte die Erfahrung machen, in Spanien zu leben", sagte Grimaldo schon im März in einem Interview mit der katalanischen Zeitung El Periodico. "Ich bin in La Masia aufgewachsen. Es (Barcelona, Anm. d. Red.) ist der Verein, bei dem ich als Spieler und als Mensch groß geworden bin. Es ist der Verein, für den ich schon als Kind spielen wollte."

Der gebürtige Valencianer verbrachte in der Jugend acht Jahre in Barcas Talentschmiede La Masia, ehe er mit 20 zu Benfica Lissabon wechselte. Dort spielte er von 2016 bis 2023, seitdem ist Grimaldo für Leverkusen aktiv. Für die Werkself gelangen dem Freistoßspezialisten in 114 Pflichtspielen 23 Tore und 37 Assists. 2024 gewann er das Double.