Wird ein BVB-Transfer konkreter? Premier-League-Star kann sich Wechsel zu Borussia Dortmund wohl gut vorstellen

Über ein Dortmunder Interesse an Mavropanos hatte vor kurzem bereits Sky berichtet. Der Grieche, von 2020 bis 2023 für den VfB Stuttgart aktiv, will West Ham nach drei Jahren wohl verlassen. Für den Fall eines Abstiegs des aktuellen Tabellen-17. der Premier League gilt ein Wechsel gar als sicher.

Beim BVB könnte Mavropanos den Kaderplatz von Niklas Süle einnehmen. Der Innenverteidiger wird seinen auslaufenden Vertrag bekanntlich nicht verlängern und die Borussia daher im Sommer ablösefrei verlassen.

Was die etwaige Ablöse für Mavropanos angeht, würde Dortmund ein Abstieg von West Ham übrigens entgegenkommen. Im Falle des Klassenerhalts dürften die Engländer satte 30 Millionen Euro für den 28-Jährigen verlangen, der noch bis 2028 bei West Ham unter Vertrag steht. Steigen die Hammers ab, sollte der BVB die Ablösesumme deutlich drücken können.