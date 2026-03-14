Wie schon 2024: Frisches Messi-Gerücht beim FC Bayern

Der offensive Mittelfeldspieler ist derzeit an Neom FC aus der Saudi Pro League ausgeliehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Messi auf dem Radar der Münchner auftaucht: Bereits 2024 hatten sie Interesse an dem heute 18-Jährigen gezeigt. Damals soll auch Bundesligarivale Borussia Dortmund seine Fühler nach Messi ausgestreckt haben.