Der FC Bayern München hat offenbar erneut Rayane Messi vom französischen Erstligisten Racing Straßburg ins Visier genommen. Das berichtet die Bild.
Wie schon 2024: Frisches Messi-Gerücht beim FC Bayern
Der offensive Mittelfeldspieler ist derzeit an Neom FC aus der Saudi Pro League ausgeliehen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Messi auf dem Radar der Münchner auftaucht: Bereits 2024 hatten sie Interesse an dem heute 18-Jährigen gezeigt. Damals soll auch Bundesligarivale Borussia Dortmund seine Fühler nach Messi ausgestreckt haben.
- AFP
Rayane Messi steht in Straßburg bis 2030 unter Vertrag
Statt eines Wechsels in die Bundesliga entschied sich der talentierte Teenager damals jedoch für einen Transfer vom Dijon FCO nach Straßburg. Er kostete 1,5 Millionen Euro Ablöse. Seine aktuelle Leihe endet nach der Saison. In der Saudi Pro League kommt er bislang auf sechs Einsätze, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.
Erfahrungen sammelte der Linksaußen außerdem in Frankreichs U19-Nationalmannschaft, vfür die er bislang sechsmal nominiert wurde. In Straßburg steht Messi noch bis 2030 unter Vertrag.
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace