"Wenn es Geld gibt, dann ist er es!" Real-Legende bat Präsident Perez um Transfer von Michael Olise

Seinem 24-jährigen Landsmann auf dem Spielfeld zusehen zu dürfen, sei eine Augenweide, so Makelele. "Er weckt wieder das Gefühl, Fußball zu schauen - den Geschmack dessen, was wir als Kinder erlebt haben. Talent, Freiheit, Qualität, Effizienz. Wenn er nicht auf dem Platz steht, macht sich seine Abwesenheit bemerkbar."

In einer ähnlichen Form habe der 53-Jährige dies bislang nur bei Argentiniens Superstar Lionel Messi wahrgenommen. "Wenn er in Form ist, spürt man, dass er wie Messi jederzeit etwas Unerwartetes tun kann. Schaut euch (Ousmane) Dembele, (Kylian) Mbappe oder (Bradley) Barcola an: Sie wissen, dass er sie in einer Lücke anspielen kann, die andere gar nicht wahrnehmen. Er ist einfach außergewöhnlich", schwärmte Makelele.