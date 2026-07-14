"Michael Olise zu Real Madrid? Ich würde das begrüßen. Ich hatte Gelegenheit, mit Präsident Perez zu sprechen, und habe ihm gesagt: 'Wenn es Geld gibt, das man für nur einen Spieler ausgeben kann, dann ist er es'", enthüllte der Ex-Mittelfeldspieler der Blancos in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca.
"Wenn es Geld gibt, dann ist er es!" Real-Legende bat Präsident Perez um Transfer von Michael Olise
Michael Olise? "Er weckt wieder das Gefühl, was wir als Kinder erlebt haben"
Seinem 24-jährigen Landsmann auf dem Spielfeld zusehen zu dürfen, sei eine Augenweide, so Makelele. "Er weckt wieder das Gefühl, Fußball zu schauen - den Geschmack dessen, was wir als Kinder erlebt haben. Talent, Freiheit, Qualität, Effizienz. Wenn er nicht auf dem Platz steht, macht sich seine Abwesenheit bemerkbar."
In einer ähnlichen Form habe der 53-Jährige dies bislang nur bei Argentiniens Superstar Lionel Messi wahrgenommen. "Wenn er in Form ist, spürt man, dass er wie Messi jederzeit etwas Unerwartetes tun kann. Schaut euch (Ousmane) Dembele, (Kylian) Mbappe oder (Bradley) Barcola an: Sie wissen, dass er sie in einer Lücke anspielen kann, die andere gar nicht wahrnehmen. Er ist einfach außergewöhnlich", schwärmte Makelele.
- Getty Images Sport
Real Madrid will offenbar Michael Olise vom FC Bayern holen
Bei der derzeit stattfindenden WM steht die französischen Nationalmannschaft auch dank der überragenden Leistungen von Olise im Halbfinale. Der Offensivspieler des FC Bayern stand in allen sechs Spielen der Equipe Tricolore in der Startelf und steuerte dabei fünf Vorlagen bei.
Besonders Real Madrid wurde deshalb in den vergangenen Wochen immer wieder mit Olise in Verbindung gebracht. Der 24-Jährige soll angeblich der große Transfer eines WM-Stars sein, den Perez den Fans und Klubmitgliedern im Präsidentschaftswahlkampf versprochen hatte.
FC Bayern wird Olise nicht ziehen lassen
Der Standpunkt der Bayern-Verantwortlichen ist jedoch klar und eindeutig: Sie wollen Olise, der beim FCB noch ein bis zum 20. Juni 2029 gültiges Arbeitspapier ohne Ausstiegsklausel besitzt, unter keinen Umständen abgeben.
Zuletzt hatte es jedoch das Gerücht gegeben, dass im Umfeld Olises bereits über einen Abgang aus München gesprochen werde. Der Franzose wolle unter Umständen eine neue Herausforderung, nachdem er bei Bayern bereits zweimal die Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal gewonnen hat.
Olise, der 2024 für 55 Millionen Euro von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister kam, kommt in 66 Bundesliga-Spielen für die Münchner auf unglaubliche 66 Scorerpunkte (27 Tore, 39 Assists).
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