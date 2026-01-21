Welttorhüter zu Weltklub? Absoluter Spitzenverein klopft wohl bei Emiliano Martinez an

Der zweimalige Welttorhüter Martinez wäre ein namhafter Nachfolger Sommers. Allerdings könnten die Finanzen einen Stolperstein auf dem Weg zu einem möglichen Deal werden. Martinez steht beim Tabellendritten der Premier League noch bis 2029 unter Vertrag und ist dort einer der Spitzenverdiener. Er soll pro Jahr umgerechnet rund zwölf Millionen Euro kassieren und müsste mutmaßlich auf einen Teil davon verzichten, sollte er einen Wechsel zu Inter anstreben. Laut Gianluca Di Marzio hätten seine Berater und die Mailänder Bosse vereinbart, im Austausch zu bleiben.

Es ist nicht das erste Mal in der jüngeren Vergangenheit, dass es Wechselgerüchte um Dibu Martinez gibt. Im vergangenen Sommer war er bei Villas PL-Rivale Manchester United im Gespräch. Mitte Mai verabschiedete er sich nach dem letzten Heimspiel der Saison sogar unter Tränen von den Fans im Villa Park. Aus einem Wechsel zu United aber wurde nichts, die Red Devils verpflichteten einige Zeit später den jungen Belgier Senne Lammens.