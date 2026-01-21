Champions-League-Finalist Inter Mailand soll ein Auge auf Torhüter Emiliano Martinez von Aston Villa geworfen haben. Das berichtet Transferexperte Gianluca Di Marzio.
Welttorhüter zu Weltklub? Absoluter Spitzenverein klopft wohl bei Emiliano Martinez an
Demnach hätten Vertreter Inters Kontakt zu Martinez' Beratern aufgenommen, um die Möglichkeit eines Transfers in die Modestadt zur kommenden Saison auszuloten. Dann dürfte bei den Nerazzurri der Platz der Nummer eins zwischen den Pfosten frei werden.
Der Vertrag des aktuellen Stammkeepers Yann Sommer, 2023 für knapp sieben Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern nach Mailand gekommen, läuft nach dieser Spielzeit aus und eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Inters Trainer Christian Chivu soll nicht komplett zufrieden mit dem 37 Jahre alten Schweizer sein.
- Getty Images
Emiliano Martinez könnte auf Yann Sommer folgen
Der zweimalige Welttorhüter Martinez wäre ein namhafter Nachfolger Sommers. Allerdings könnten die Finanzen einen Stolperstein auf dem Weg zu einem möglichen Deal werden. Martinez steht beim Tabellendritten der Premier League noch bis 2029 unter Vertrag und ist dort einer der Spitzenverdiener. Er soll pro Jahr umgerechnet rund zwölf Millionen Euro kassieren und müsste mutmaßlich auf einen Teil davon verzichten, sollte er einen Wechsel zu Inter anstreben. Laut Gianluca Di Marzio hätten seine Berater und die Mailänder Bosse vereinbart, im Austausch zu bleiben.
Es ist nicht das erste Mal in der jüngeren Vergangenheit, dass es Wechselgerüchte um Dibu Martinez gibt. Im vergangenen Sommer war er bei Villas PL-Rivale Manchester United im Gespräch. Mitte Mai verabschiedete er sich nach dem letzten Heimspiel der Saison sogar unter Tränen von den Fans im Villa Park. Aus einem Wechsel zu United aber wurde nichts, die Red Devils verpflichteten einige Zeit später den jungen Belgier Senne Lammens.
Emiliano Martinez spielte zuvor für Arsenal
Martinez wechselte 2010 aus der Jugend Independientes zum FC Arsenal. Er absolvierte in der Folge zahlreiche Ausleihgeschäfte, unter anderem zu den Wolverhampton Wanderers, dem FC Getafe und dem FC Reading. 2020 verpflichtete ihn Aston Villa für rund 17,5 Millionen Euro Ablöse.
Aktuell plagt den 33-Jährigen Weltmeister von 2022 eine Wadenverletzung. Wegen ihr trat er die Reise mit seinen Mannschaftskameraden zum Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce am Donnerstagabend nicht an. Das bestätigte Trainer Unai Emery am Mittwoch.
- AFP
Emiliano Martinez' Leistungsdaten bei Aston Villa
- Einsätze: 233
- Gegentore: 276
- Zu-Null-Spiele: 76
- Gelbe Karten: 24
- Platzverweise: 2