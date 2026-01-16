Wegen eines Haftbefehls wurde er vereinslos! Ehemaliger Star des FC Bayern München steht wohl vor einem Wechsel in die vierte Liga

Costa ist seit Mitte September offiziell vereinslos, nachdem der FC Sydney, bei dem er seit August 2024 unter Vertrag stand, die Zusammenarbeit beendet und sein Arbeitsverhältnis aufgelöst hatte. Grund dafür waren anhaltende persönliche und rechtliche Probleme des 35-Jährigen mit der brasilianischen Justiz.

Diese hatte im Sommer einen Haftbefehl gegen Costa erlassen und ihn mit einem Ausreiseverbot aus Brasilien belegt, da der Offensivspieler offenbar nicht imstande war, offene Unterhaltszahlungen zu begleichen. Dem Vernehmen nach ging es um eine ausstehende Summe von über 78.000 Euro.

Der FC Sydney hatte Costa schließlich eine Frist von zwei Monaten eingeräumt, um die Angelegenheit zu klären. Im September informierte er seinen Ex-Klub aus der australischen A-League dann, dass eine schnelle Lösung nicht möglich sei, was in besagter Vertragsauflösung mündete.