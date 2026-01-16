Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, verschlägt es den brasilianischen Offensivdribbler in die italienische vierte Liga zu Chievo Verona. Mit dem Serie-D-Klub habe er sich auf einen Wechsel geeinigt.
Wegen eines Haftbefehls wurde er vereinslos! Ehemaliger Star des FC Bayern München steht wohl vor einem Wechsel in die vierte Liga
Costa hat Ärger mit der brasilianischen Justiz
Costa ist seit Mitte September offiziell vereinslos, nachdem der FC Sydney, bei dem er seit August 2024 unter Vertrag stand, die Zusammenarbeit beendet und sein Arbeitsverhältnis aufgelöst hatte. Grund dafür waren anhaltende persönliche und rechtliche Probleme des 35-Jährigen mit der brasilianischen Justiz.
Diese hatte im Sommer einen Haftbefehl gegen Costa erlassen und ihn mit einem Ausreiseverbot aus Brasilien belegt, da der Offensivspieler offenbar nicht imstande war, offene Unterhaltszahlungen zu begleichen. Dem Vernehmen nach ging es um eine ausstehende Summe von über 78.000 Euro.
Der FC Sydney hatte Costa schließlich eine Frist von zwei Monaten eingeräumt, um die Angelegenheit zu klären. Im September informierte er seinen Ex-Klub aus der australischen A-League dann, dass eine schnelle Lösung nicht möglich sei, was in besagter Vertragsauflösung mündete.
Costa zweimal für den FC Bayern München aktiv
Bei Sydney kam er in knapp einem Jahr auf 25 Einsätze, in denen er sechs Tore erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete. Zuvor war der 35-Jährige in Europa unter anderem beim FC Bayern aktiv - während zwei Engagements in München gewann er mehrere Titel und erzielte er in 97 Spielen 15 Tore und lieferte 30 Vorlagen.
Später lief Costa noch für Juventus Turin in der Serie A auf, auch dort gewann er dreimal die Serie A und sammelte weitere Titel. Seine weiteren Stationen: Schachtar Donezk, Gremio in Brasilien, LA Galaxy, Fluminense und zuletzt Sydney.
Douglas Costa: Statistiken beim FC Bayern München
- Spiele: 97
- Tore: 15
- Assists: 30
- Gelbe Karten: 6
- Rote Karten: 0
- Spielminuten: 5.969
