Wann spielt Cristiano Ronaldo (CR7) mit Al-Nassr gegen Lionel Messi und Inter Miami?

Das vielleicht letzte Duell der Superstars ist angekündigt worden. Doch wann spielen Messi und Ronaldo gegeneinander?

Eine gefühlte Ewigkeit haben sich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo duelliert. Auf dem Platz vor allem in den Clásicos zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid - aber auch jahrelang bei den Verleihungen der wichtigsten individuellen Preise.

Es war ein Zweikampf, der die Fans begeisterte, der aber aktuell nur noch selten stattfindet. Denn Cristiano Ronaldo verdient sein Geld momentan bei Al-Nassr in Saudi-Arabien und Messi bei Inter Miami in der MLS. Ein Liga-Spiel oder eine Partie in einem kontinentalen Wettbewerb kommt deshalb nicht in Frage - aber ausgerechnet Al-Nassr und Inter Miami haben nun angekündigt, dass sie ein Testspiel gegeneinander austragen.

Wann findet das Duell zwischen CR7 und 'La Pulga' statt? Wir beantworten Euch diese Frage.