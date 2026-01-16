VfB schielt auf ablösefreien Transfer im Sommer: Bedient sich Stuttgart bei der Konkurrenz aus der Bundesliga?

"Die nächsten Tage werden zeigen, wo es hingeht. Natürlich würden wir gerne mit ihm weitermachen", erklärte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker am Randes des 5:1-Sieges der TSG am vergangenen Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach.

Prömel gehört bei den Sinsheimern zum unangefochtenen Stammpersonal, stand in der laufenden Spielzeit bereits 17-mal auf dem Platz, wobei er sechs Treffer selbst erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

Mit seinen starken Leistungen hat der 31-Jährige wesentlichen Anteil daran, dass Hoffenheim im Gegensatz zum vergangenen Jahr nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Stattdessen steht man mit 30 Punkten nach 16 Spielen auf einem komfortablen fünften Tabellenplatz und hat das internationale Geschäft im Visier.