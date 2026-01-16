Nach Informationen von Sky arbeiten die Schwaben mit Hochdruck an einer Verpflichtung im kommenden Sommer, wenn der Vertrag des 31-Jährigen bei der TSG ausläuft und er dementsprechend ablösefrei zu haben wäre.
VfB schielt auf ablösefreien Transfer im Sommer: Bedient sich Stuttgart bei der Konkurrenz aus der Bundesliga?
VfB und Prömel führen angeblich bereits Gespräche
Um dem vorzubeugen, würde Hoffenheim auf der Gegenseite das Arbeitspapier gerne verlängern. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag sollen jedoch jüngst ins Stocken geraten sein, nachdem vor einigen Wochen noch vieles für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gesprochen hatte.
Unter anderem soll dies auch mit dem Interesse aus Stuttgart zusammenhängen. Der VfB könnte Prömel eine sportlich attraktive Perspektive bieten, erste Gespräche zwischen beiden Parteien sollen nach Sky-Infos bereits stattgefunden haben.
Hoffenheim: "Natürlich würden wir gerne mit ihm weitermachen"
"Die nächsten Tage werden zeigen, wo es hingeht. Natürlich würden wir gerne mit ihm weitermachen", erklärte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker am Randes des 5:1-Sieges der TSG am vergangenen Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach.
Prömel gehört bei den Sinsheimern zum unangefochtenen Stammpersonal, stand in der laufenden Spielzeit bereits 17-mal auf dem Platz, wobei er sechs Treffer selbst erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.
Mit seinen starken Leistungen hat der 31-Jährige wesentlichen Anteil daran, dass Hoffenheim im Gegensatz zum vergangenen Jahr nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Stattdessen steht man mit 30 Punkten nach 16 Spielen auf einem komfortablen fünften Tabellenplatz und hat das internationale Geschäft im Visier.
Grischa Prömel: Seine Leistungsdaten bei der TSG Hoffenheim 25/26
- Spiele: 17
- Tore: 6
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 2
- Rote Karten: 0
- Spielminuten: 756