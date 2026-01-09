Unglaublicher Eklat mitten im Spiel: Ehemaliger deutscher Nationalspieler attackiert und beschimpft eigenen Mitspieler

Bei einer Pressingsituation in der 72. Spielminute beim Freundschaftsspiel gegen Viktoria Pilsen brach der 34-Jährige seinen direkten Sprint auf den Innenverteidiger der Tschechen ab, lief im vollen Tempo auf Mitspieler Georgios Koutsias los und stieß diesen wutentbrannt zu Boden. Anschließend beschimpfte er ihn auch noch lautstark.

Auf den Aufnahmen des Livestreams ist zu hören, wie Behrens Koutsias als "kleine Missgeburt" bezeichnet und ihn auffordert, leise zu sein. Der FC Lugano verurteilte den Vorfall in einer Stellungnahme "in aller Deutlichkeit". Der Klub kündigte an, die Angelegenheit intern aufzuarbeiten und über eine mögliche Disziplinarmaßnahme zu entscheiden. Eine Reaktion von Behrens gab es zunächst nicht. Was genau zu Behrens Ausraster geführt hatte, ist noch unklar.