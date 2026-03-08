Ungewohnt deutliche öffentliche Kritik: Hat man beim BVB eine böse Vorahnung?

Während sich Kovac über Brandts bevorstehenden Abschied möglicherweise ärgert, ärgerte er sich über Phasen des Auftritts seiner Mannschaft in Köln ganz sicher. Hatte er die Sorge vor einem Spannungsabfall nach dem Aus in der Champions League und dem nach der Niederlage gegen die Bayern in der Vorwoche beendeten Meisterschaftskampf vor dem Spiel noch beiseite geschoben, wirkte er danach so, als würde er doch einen Schlendrian befürchten.

"Wir haben heute ein Spiel gewonnen, in dem wir nicht gut gespielt haben. Da darf der Trainer auch mal sauer sein", schimpfte Kovac. "Letzte Woche haben wir gegen Bayern zwar verloren, die Art und Weise hat mir trotzdem gefallen. Heute haben wir gewonnen, aber die Art und Weise hat mir überhaupt nicht gefallen. Damit bin ich nicht zufrieden. Nach so einem guten Spiel gegen Bayern musst du heute ganz anders spielen – vor allem mit einem Mann mehr, das ärgert mich am meisten."

Dortmund hatte schon eine fahrige Anfangsphase hingelegt, in der Köln Druck entfachen konnte. Das Führungstor des BVB durch Serhou Guirassy nach einer Viertelstunde nahm dem FC dann den Schwung und bis auf eine Phase kurz nach Wiederanpfiff hatte die Borussia die Partie danach weitgehend im Griff. Allerdings spielten die Dortmunder vor allem nach dem zweiten Treffer durch Maximilian Beier (60. Minute) trotz Überzahl - Kölns Jahmai Simpson-Pusey hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff die Rote Karte gesehen - kaum noch nach vorne und beschränkten sich stattdessen auf Verwalten. Bis kurz vor Schluss ging das zwar gut, doch dann verkürzte Jakub Kaminski in der 88. Minute auf 1:2 und der BVB hatte letztlich Glück, den Sieg noch über die Zeit zu bringen: In der Nachspielzeit sprang Dortmunds Yan Couto im eigenen Strafraum der Ball an die Hand, der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert blieb jedoch aus und auch der VAR griff nicht ein - sehr zum Ärger des FC.

"Den hätte man durchaus pfeifen können", gab BVB-Boss Ricken hinterher zu und meinte, dass er die wütenden Reaktionen der Kölner verstehen könne. Ähnlich sah Kovac die Causa, der entgegen seines sonstigen Credos, sich öffentlich stets vor seine Mannschaft zu stellen, diesmal vor laufender Kamera ungewöhnlich deutlich wurde: "Wir waren nicht scharf genug. Die Kölner haben losgelegt wie die Feuerwehr, das haben wir erwartet. Gegen Bayern haben wir zwei Ecken zugelassen, heute waren es gefühlt zehn gegen uns. Das geht nicht. Wenn jeder einen Meter weniger macht, fehlt dir irgendwo das Tackling oder der Zweikampf und das was du brauchst, um im Spiel zu bleiben", kritisierte der 54-Jährige und rechtfertigte sich fast für seine Aussagen: "Das war nicht gut und das darf ich heute auch sagen."

Ricken nahm hinsichtlich der Dortmunder Leistung ebenso wenig ein Blatt vor den Mund. Nicht nur die zittrige Schlussphase habe ihn geärgert, "ich habe mich schon in der Anfangsphase aufgeregt. Dann machen wir das 1:0 und wissen gar nicht so richtig, warum wir hier führen. Das war schon keine gute Phase und hinten raus führst du in Überzahl 2:0 und musst das eigentlich sicher über die Ziellinie bekommen", so Ricken. Man sei zwar "glücklich über die drei Punkte, aber wirklich zufrieden fahren wir nicht nach Hause."

Die überraschend forsche öffentliche Kritik der Verantwortlichen könnte ein Anzeichen dafür sein, dass nach den Eindrücken von Köln sehr wohl die Sorge besteht, die Mannschaft würde mangels Ansporn in der finalen Saisonphase den Fokus verlieren. Einen Titel wird der BVB nicht mehr gewinnen, aber die Qualifikation für die Champions League soll schließlich keinesfalls mehr in Gefahr geraten. Das Polster des Tabellenzweiten auf Platz fünf ist mit acht Punkten zwar komfortabel, noch sind jedoch neun Spiele zu gehen.

"Es ist auch ein Charaktertest", betonte Ricken. "Wir sind in beiden Pokalwettbewerben ausgeschieden, man gibt uns das Gefühl, als wären wir schon sicher in der Champions League. Man muss weiterhin alles geben." Dass die meisten Spieler neben der Verteidigung von Rang zwei auch noch ein persönliches Ziel vor Augen haben und sich für einen Platz im Kader ihrer Nationalmannschaft für die WM im Sommer empfehlen oder diesen absichern wollen, "kommt uns in der Phase entgegen", weiß Ricken.