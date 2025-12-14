Fans des FC Barcelona haben sich während des 2:0-Heimsiegs der Katalanen gegen Osasuna am Samstag über die aktuelle Krise beim Erzrivalen Real Madrid lustig gemacht und dabei auch Trainer Xabi Alonso verhöhnt.
Ultimative Retourkutsche! Fans des Barcelona verhöhnen Xabi Alonso vor Schicksalsspiel bei Real Madrid
"Xabi, quedate", "Xabi bleib!", skandierten die hämischen Barca-Anhänger lautstark und deutlich vernehmbar immer wieder. Damit revanchierten sich die Katalanen für spöttische Gesänge der Königlichen, die im April 2024 hämisch einen Verbleib des damaligen Trainers Xavi gefordert hatten. Dieser hatte seinen Rücktritt vor Saisonende bekanntgegeben und im Saisonendspurt die Meisterschaft gegen Real verspielt.
Ende bei Real? Xabi Alonso schon früh unter Druck
In Folge einer seit Anfang November anhaltenden Ergebniskrise mit drei Unentschieden und einer Niederlage aus fünf Ligaspielen hatte Real die Tabellenführung an Barca verloren und liegt mittlerweile nun schon sieben Punkte hinter den Katalanen.
Im Zuge der unbefriedigenden Ergebnisse geriet Trainer Alonso, der erst im Sommer für Carlo Ancelotti übernommen hatte, in den Fokus der Kritik. Intern soll sich der Erfolgstrainer von Bayer Leverkusen mit einigen Stars überworfen haben - allen voran sein zerrüttetes Verhältnis zu Vinicius Junior wurde in spanischen und internationalen Medien immer wieder thematisiert.
Nach der desaströsen 0:2-Pleite gegen Celta Vigo am vergangenen Sonntag soll bereits intern über eine Entlassung von Alonso diskutiert worden sein. Das anschließende Champions-League-Spiel gegen Manchester City war in der Folge zu Alonsos "Endspiel" ausgerufen worden. Real verlor knapp mit 1:2 - und Alonso durfte dennoch bleiben.
Letzte Chance für Xabi Alonso - mögliche Nachfolger schon in Stellung
Gegen Deportivo Alaves muss nun aber wohl zwingend ein Sieg her, damit der 44-Jährige seinen Job behalten darf. Als mögliche Nachfolger wurden zuletzt Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Alvaro Arbeloa (Trainer Real Madrid Castilla) und Raul genannt.
Eine Anstellung besonders der Erstgenannten ist jedoch maximal unwahrscheinlich. Klopp hatte zuletzt immer wieder betont, zunächst einmal keine Gedanken an eine Rückkehr ins Trainergeschäft zu hegen. Aktuell ist er Head of Global Soccer im Red-Bull-Kosmos. Zidane soll indes bereits das Ja-Wort vom französischen Fußballverband bekommen haben, nach der WM im kommenden Sommer Nachfolger von Didier Deschamps zu werden.
Real Madrid: Die bevorstehenden Spiele
- 14. Dezember (21 Uhr) gegen Alaves (LaLiga/A)
- 17. Dezember (21 Uhr) gegen Talavera (Copa del Rey/A)
- 20. Dezember (21 Uhr) gegen Sevilla (LaLiga/H)