Ultimative Retourkutsche! Fans des Barcelona verhöhnen Xabi Alonso vor Schicksalsspiel bei Real Madrid

In Folge einer seit Anfang November anhaltenden Ergebniskrise mit drei Unentschieden und einer Niederlage aus fünf Ligaspielen hatte Real die Tabellenführung an Barca verloren und liegt mittlerweile nun schon sieben Punkte hinter den Katalanen.

Im Zuge der unbefriedigenden Ergebnisse geriet Trainer Alonso, der erst im Sommer für Carlo Ancelotti übernommen hatte, in den Fokus der Kritik. Intern soll sich der Erfolgstrainer von Bayer Leverkusen mit einigen Stars überworfen haben - allen voran sein zerrüttetes Verhältnis zu Vinicius Junior wurde in spanischen und internationalen Medien immer wieder thematisiert.

Nach der desaströsen 0:2-Pleite gegen Celta Vigo am vergangenen Sonntag soll bereits intern über eine Entlassung von Alonso diskutiert worden sein. Das anschließende Champions-League-Spiel gegen Manchester City war in der Folge zu Alonsos "Endspiel" ausgerufen worden. Real verlor knapp mit 1:2 - und Alonso durfte dennoch bleiben.