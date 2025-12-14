Xabi AlonsoGetty Images
Jonas Rütten

Ultimative Retourkutsche! Fans des Barcelona verhöhnen Xabi Alonso vor Schicksalsspiel bei Real Madrid

Die Königlichen stecken in einer tiefen Krise. Gerüchte über das nahende Aus von Alonso machen die Runde. Sehr zum "Ärger" von Barca-Fans.

Fans des FC Barcelona haben sich während des 2:0-Heimsiegs der Katalanen gegen Osasuna am Samstag über die aktuelle Krise beim Erzrivalen Real Madrid lustig gemacht und dabei auch Trainer Xabi Alonso verhöhnt.

