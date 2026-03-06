Man darf bei aller Einordnung seiner aktuellen sportlichen Situation niemals vergessen: Sebastien Haller hat eine schwere Hodenkrebserkrankung hinter sich. Die Erstdiagnose liegt nun bereits fast vier Jahre zurück und es hat immer mehr den Anschein, dass der 31-jährige Ex-Stürmer von Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund seitdem erheblich von seinem vorherigen Leistungsvermögen eingebüßt hat.
"Tut besonders weh": Ex-BVB-Star Sebastien Haller bekommt kein Bein mehr auf den Boden
Haller spielt Januar 2025 wieder für den FC Utrecht in der niederländischen Eredivisie. Das war bereits seine erste Station, nachdem er Frankreich verließ. Zwischen 2015 und 2017 traf Haller dort wie am Fließband, dadurch erst wurde die SGE auf ihn aufmerksam. Nun jedoch, seit seiner Rückkehr, bekommt Haller kaum noch ein Bein auf den Boden und enttäuschte maßlos.
Vor ein paar Tagen fällte daher auch Utrechts 75-jähriger Besitzer Frans van Seumeren bei ESPN ein unzweideutiges Urteil: "Wir sind das Risiko eingegangen und es ist schief gegangen. Er wollte sehen, ob er bei seinem geliebten Verein Utrecht, wo er Spielzeit bekommen würde, wieder den Schritt an die Spitze schaffen könnte. Aber das ist nicht so gelaufen. Alle im Verein mögen ihn. Deshalb tut es besonders weh."
Haller steht in der laufenden Saison bei 25 Pflichtspielen für den Klub, 13-mal stand er in der Startelf. Anfang November erzielte der ivorische Nationalspieler sein einziges Tor, ausgerechnet beim 2:1-Sieg gegen seinen Ex-Verein Ajax Amsterdam. Seitdem herrscht Flaute. Auch, weil sich Haller das ganze Jahr schon mit Wehwehchen herumplagt.
Sebastien Haller ist beim FC Utrecht außen vor
Seit längerer Zeit schon beschäftigt ihn eine Rippenprellung, weshalb er auch den Afrika Cup mit der Elfenbeinküste verpasste. Im Jahr 2026 kam Haller erst zu vier Einsätzen. Auch deshalb sagte van Seumeren: "Es ist überhaupt fraglich, ob er in dieser Saison noch einmal spielen wird. Es liegt am Trainer, was er mit Haller macht."
Wie zum Trotz wechselte der 67-jährige Trainer-Routinier Ron Jans Haller noch am selben Tag beim Spiel gegen Zwolle kurz vor Schluss ein. Danach sagte der Coach: "Er ist auf jeden Fall wieder einsatzfähig. Er war bereit für möglicherweise eine Viertelstunde. Er muss an seiner Fitness arbeiten und sich mit den anderen messen. Das macht man im Training und durch Einsätze als Einwechselspieler."
Die anderen, das sind der im Januar von Bayer Leverkusen ausgeliehene Artem Stepanov sowie David Min. Beide sind wie Haller großgewachsene Angreifer und haben derzeit die Nase vorn. Vor allem der erst 18-jährige Stepanov, der kürzlich sein erstes Tor für Utrecht erzielte. Es sieht momentan so aus, als würde Jans an dieser Gemengelage auch nichts verändern. "In Bezug auf Fitness und Spielrhythmus muss er Min und Stepanov überholen", machte er klar.
"Der Druck auf diesen Jungen ist so groß"
Der Trainer äußerte sich auch zu den Worten von van Seumeren. "Ich habe natürlich die Geschichte von Frans gesehen. Das ist die Realität, aber ich möchte meine Spieler auch immer schützen. Sebastien hat hart daran gearbeitet, wieder fit zu werden. Es ist noch keine erfolgreiche Saison, aber man hofft, dass er in den letzten fünf Minuten als Einwechselspieler noch eine wichtige Rolle spielen kann. Ein solcher Moment kann ihm auch helfen, das durchzustehen, denke ich. Der Druck auf diesen Jungen ist so groß. Damit möchte ich ihn ein wenig entlasten."
Was Hallers Lage zusätzlich erschwert, ist ein Klub im Wandel, bei dem zugleich viel Frust herrscht. Utrecht, im Vorjahr noch Vierter, liegt derzeit nur auf Platz acht. Diesen Rang muss man mindestens erreichen, um an den Playoffs teilzunehmen, bei denen zwischen vier Vereinen ein Teilnehmer an der Conference League ausgespielt wird.
Im internationalen Wettbewerb kam Utrecht derweil richtig unter die Räder. Mit sieben Pleiten aus acht Spielen schloss man die Ligaphase der Europa League auf dem drittletzten Platz ab. In Duellen mit Teams wie Celtic oder Nottingham Forest kam die Mannschaft mit der Intensität und der körperlichen Härte dieses Wettbewerbs nicht klar.
Sebastien Haller beim FC Utrecht wohl auf Abschiedstour
Dieser Negativlauf hatte zudem Einfluss auf die Leistungen in der Eredivisie. Zumal Utrecht durch den Weggang der von Borussia Mönchengladbach respektive Frankfurt ausgeliehenen Oscar Fraulo und Paxten Aaronson sowie die wiederkehrenden Blessuren bei Victor Jensen deutlich an Kreativität eingebüßt hat. Das Team kann daher anders als noch in der Vorsaison seine Gegner nicht mehr wirklich überraschen.
Jans wird im Sommer zudem den Verein verlassen, er möchte nach einer langen Karriere als Spieler und Trainer mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Und auch Haller dürfte auf Abschiedstour sein, der Vertrag läuft am Saisonende aus.
Eine Million Euro soll Haller in Utrecht verdienen und damit einer der bestbezahlten Spieler im Kader sein. Mit den gezeigten Leistungen kann der Klub nicht zufrieden sein. Wie Haller darüber denkt, ist dagegen unbekannt. Zu seiner Situation und Zukunft schwieg er sich bislang aus.
Sebastien Haller: Leistungsdaten seit seiner Rückkehr nach Utrecht
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten 43 7 4 2