"Tut besonders weh": Ex-BVB-Star Sebastien Haller bekommt kein Bein mehr auf den Boden

Haller spielt Januar 2025 wieder für den FC Utrecht in der niederländischen Eredivisie. Das war bereits seine erste Station, nachdem er Frankreich verließ. Zwischen 2015 und 2017 traf Haller dort wie am Fließband, dadurch erst wurde die SGE auf ihn aufmerksam. Nun jedoch, seit seiner Rückkehr, bekommt Haller kaum noch ein Bein auf den Boden und enttäuschte maßlos.

Vor ein paar Tagen fällte daher auch Utrechts 75-jähriger Besitzer Frans van Seumeren bei ESPN ein unzweideutiges Urteil: "Wir sind das Risiko eingegangen und es ist schief gegangen. Er wollte sehen, ob er bei seinem geliebten Verein Utrecht, wo er Spielzeit bekommen würde, wieder den Schritt an die Spitze schaffen könnte. Aber das ist nicht so gelaufen. Alle im Verein mögen ihn. Deshalb tut es besonders weh."

Haller steht in der laufenden Saison bei 25 Pflichtspielen für den Klub, 13-mal stand er in der Startelf. Anfang November erzielte der ivorische Nationalspieler sein einziges Tor, ausgerechnet beim 2:1-Sieg gegen seinen Ex-Verein Ajax Amsterdam. Seitdem herrscht Flaute. Auch, weil sich Haller das ganze Jahr schon mit Wehwehchen herumplagt.