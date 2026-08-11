"Trophäenkauf" in Anfield? Amazon-Gründer Bezos verhandelt über milliardenschweren Einstieg beim FC Liverpool

Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört zu einem Konsortium von Milliardären, das sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf einer Minderheitsbeteiligung an Liverpool befindet. Die Milliardäre, zu denen auch ein Facebook-Mitgründer und Amit Bhatia, der britisch-indische Schiwegersohn eines indischen Stahl-Milliardärs, gehört, sollen zunächst 30 Prozent des Klubs übernehmen. Der FC Liverpool könnte durch die Transaktion 5,15 Milliarden Euro wert werden.
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