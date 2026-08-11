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"Trophäenkauf" in Anfield? Amazon-Gründer Bezos verhandelt über milliardenschweren Einstieg beim FC Liverpool

Liverpool
Premier League

Beim FC Liverpool bahnt sich ein prominenter Investoren-Deal an: Ein Konsortium, dem auch Jeff Bezos angehören soll, möchte offenbar 30 Prozent der Anteile erwerben. Während sich für die aktuellen Besitzer ein hochprofitables Geschäft abzeichnet, äußert die Fanvereinigung "Spirit of Shankly" erste Bedenken und hinterfragt die Motive der potenziellen Neueinsteiger.

Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört zu einem Konsortium von Milliardären, das sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf einer Minderheitsbeteiligung an Liverpool befindet. Die Milliardäre, zu denen auch ein Facebook-Mitgründer und Amit Bhatia, der britisch-indische Schiwegersohn eines indischen Stahl-Milliardärs, gehört, sollen zunächst 30 Prozent des Klubs übernehmen. Der FC Liverpool könnte durch die Transaktion 5,15 Milliarden Euro wert werden.

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  • Die Fenway Sports Group, der Mehrheitseigentümer, hatte den FC Liverpool 2010 für "nur" 300 Millionen Pfund übernommen. Nun könnte dir Gruppe durch den Verkauf der Minderheitsbeteiligung mehr als 1,6 Milliarden Euro einnehmen.

    Laut BBC Sport sind die Verhandlungen des Konsortiums um Bezos bereits fortgeschritten. „Ein von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Investorenkonsortium hat Interesse daran bekundet, eine strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Club zu erwerben“, hieß es Ende Juli bereits in einer offiziellen Stellungnahme der Fenway Sports Group.

    Mittlerweile ist durchgesickert, dass Bezos zu diesem Konsortium gehört. Der Amazon-Gründer gilt mit einem geschätzten Vermögen von 283,8 Milliarden Dollar derzeit als drittreichster Mensch der Welt. Für ihn wäre es nach nicht weiter verfolgten Plänen bei zwei NFL-Franchises einzusteigen das erste Investment in einen Sportverein. Bei den NFL-Teams hatte es sich um die Seattle Seahawks und die Washington Commander gehandelt.

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    Amazon-Gründer plant Premier-League-Ausbau

    Der Fußball-Finanzexperte Kieran Maguire skizzierte die immensen Vorteile des Verkaufs für die derzeitigen Eigentümer. "Das ist ein großartiges Geschäft für die FSG", sagte Maguire. "Sie erzielen durch den Deal mehr als 1 Milliarde Pfund und behalten dennoch die Kontrolle – das ist das Beste aus beiden Welten." Und weiter: "Der Deal könnte ein reiner Aktienverkauf von FSG an die neue Gruppe sein; in diesem Fall hätte dies keine finanziellen Auswirkungen auf den Verein selbst".


  • Was sagen die Fans zum geplanten Einstieg von Jeff Bezos beim FC Liverpool?

    Unter den Fans des FC Liverpool formiert sich die Skepsis über die vermeintlichen neuen Miteigentümer. Sie prangern die Arbeitsbedingungen der Amazon-Mitarbeiter an und wollen die Werte der Arbeiterklasse schützen, für die der Verein steht. An der Spitze des Widerstands steht "Spirit of Shankly" (SOS), eine unabhängige Fanvereinigung, die das Erbe des Clubs und die Interessen der Anhänger vor rein kapitalistischen Plänen schützen will.

    Die Fangruppierung hat mehrere offenen Fragen gestellt. "Wir möchten wissen, was das Käuferkonsortium als Gegenleistung für seinen 30 Prozent Anteil erhält", sagte ein SOS-Sprecher. "Konkret: Inwieweit wird es an der Kontrolle des Vereins beteiligt sein, und wird es einen oder mehrere Sitze im Vorstand einnehmen? Von großer Bedeutung ist auch: Welche Due-Diligence-Prüfung führt der Verein bei dem potenziellen Investorenkonsortium durch? Steht bei diesem potenziellen Konsortium das Wohl des Vereins im Vordergrund, oder geht es rein ums Prestige und einen Trophäenkauf?"

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