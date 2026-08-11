"Trophäenkauf" in Anfield? Amazon-Gründer Bezos verhandelt über milliardenschweren Einstieg beim FC Liverpool

Die Fenway Sports Group, der Mehrheitseigentümer, hatte den FC Liverpool 2010 für "nur" 300 Millionen Pfund übernommen. Nun könnte dir Gruppe durch den Verkauf der Minderheitsbeteiligung mehr als 1,6 Milliarden Euro einnehmen.

Laut BBC Sport sind die Verhandlungen des Konsortiums um Bezos bereits fortgeschritten. „Ein von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Investorenkonsortium hat Interesse daran bekundet, eine strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Club zu erwerben“, hieß es Ende Juli bereits in einer offiziellen Stellungnahme der Fenway Sports Group.

Mittlerweile ist durchgesickert, dass Bezos zu diesem Konsortium gehört. Der Amazon-Gründer gilt mit einem geschätzten Vermögen von 283,8 Milliarden Dollar derzeit als drittreichster Mensch der Welt. Für ihn wäre es nach nicht weiter verfolgten Plänen bei zwei NFL-Franchises einzusteigen das erste Investment in einen Sportverein. Bei den NFL-Teams hatte es sich um die Seattle Seahawks und die Washington Commander gehandelt.