Transferhammer um Ibrahima Konate? Star des FC Liverpool hat wohl Wunschklub

Wie Mundo Deportivo berichtet, würde Konate auf der Liste möglicher Kandidaten aktuell ganz oben stehen - was vor allem auch damit zusammenhängt, dass sich mögliche Alternativen mittlerweile komplett oder nahezu komplett zerschlagen hatten.

Dayot Upamecano, der lange als möglicher Kandidat galt, hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert und auch bei Nico Schlotterbeck, der ebenfalls als potenzieller Neuzugang im Bernabeu galt, verdichten sich die Anzeichen, dass er seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert – wenngleich er eine kurz bevorstehende Unterschrift zuletzt noch entschieden dementierte.

Konate, dessen Vertrag bei den Reds am Saisonende ausläuft, wäre damit die deutlich kostengünstigere Alternative zu beispielsweise William Saliba vom FC Arsenal, der in der Vergangenheit ebenso des Öfteren mit den Königlichen in Verbindung gebracht worden war.