Real Madrid würde seinen Kader im Sommer gerne auf der Position des Innenverteidigers verstärken, wobei Ibrahima Konate vom FC Liverpool wieder in den Fokus gerückt sein soll – und der 26-Jährige soll einem Wechsel in die spanische Hauptstadt durchaus positiv gegenüber stehen.
Transferhammer um Ibrahima Konate? Star des FC Liverpool hat wohl Wunschklub
Wie Mundo Deportivo berichtet, würde Konate auf der Liste möglicher Kandidaten aktuell ganz oben stehen - was vor allem auch damit zusammenhängt, dass sich mögliche Alternativen mittlerweile komplett oder nahezu komplett zerschlagen hatten.
Dayot Upamecano, der lange als möglicher Kandidat galt, hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert und auch bei Nico Schlotterbeck, der ebenfalls als potenzieller Neuzugang im Bernabeu galt, verdichten sich die Anzeichen, dass er seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert – wenngleich er eine kurz bevorstehende Unterschrift zuletzt noch entschieden dementierte.
Konate, dessen Vertrag bei den Reds am Saisonende ausläuft, wäre damit die deutlich kostengünstigere Alternative zu beispielsweise William Saliba vom FC Arsenal, der in der Vergangenheit ebenso des Öfteren mit den Königlichen in Verbindung gebracht worden war.
Alaba und Rüdiger vor Real-Abschied?
Fakt ist, dass Alvaro Arbeloa seinen Kader gerne in der Defensivzentrale verstärken würde, denn mit David Alaba und Antonio Rüdiger droht der Coach gleich zwei Spieler am Saisonende ablösefrei zu verlieren.
Während der Abschied des Österreichers als nahezu sicher gilt, ist die Zukunft von Rüdiger bei Real über den Sommer hinaus äußert ungewiss - zuletzt soll Juventus an den deutschen Nationalspieler herangetreten sein. Sollten beide den Klub verlassen, stünden mit Dean Huijsen, Eder Militao und Raul Asencio nur noch drei Innenverteidiger im Kader, von denen zumindest Militao bereits eine prall gefüllte Krankenakte vorzuweisen hat.
- AFP
Konate lehnt Liverpool-Angebote zu Vertragsverlängerung ab
Laut AS hat Konate derweil alle jüngsten Angebote von Liverpool bezüglich einer Vertragsverlängerung abgelehnt, was in Anfield zu einer insgesamt pessimistischen Stimmung hinsichtlich seiner langfristigen Zukunft in der Premier League geführt hat.
Liverpool hat kürzlich seinen starken Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass Konate einen neuen Vertrag unterschreibt, doch der Spieler lehnte sämtliche Offerten ab und wägt weiterhin seine Optionen ab. Während Personen aus dem Umfeld des Nationalspielers andeuten, dass mit dem spanischen Spitzenklub noch nichts offiziell ist, soll die Vorstellung eines Wechsels nach Chamartín für den Spieler äußerst verlockend sein.
Konate-Zukunft soll noch vor WM entschieden sein
Die Anziehungskraft von Real Madrid und die Aussicht, sich einer wachsenden französischen Gruppe in Madrid anzuschließen – darunter Spieler wie Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga oder Aurelien Tchouameni - scheinen der ausschlaggebende Faktor für seine Weigerung zu sein, sich erneut langfristig an die Reds zu binden..
Geht es nach Konate, soll sich seine Zukunft noch vor der WM entscheiden. Eine mögliche Verletzung während des Turniers könnte einen Wechsel zu einem neuen Verein zunichte machen, weshalb die Klärung seiner Situation ab April oberste Priorität haben soll. Liverpool führe weiterhin Gespräche mit seinen Vertretern. Slot sei trotz der schwankenden Form des Spielers in dieser Saison nach wie vor von ihm überzeugt und hat sein Vertrauen in den Verteidiger nicht verloren. Konate hat in dieser Saison in allen Wettbewerben 41 Einsätze absolviert und damit seine Belastbarkeit unter Beweis gestellt, wenn er fit ist.
Ibrahima Konate beim FC Liverpool: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 41
Tore: 2
Gelbe Karten: 7
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".