Die Zukunft von Robert Lewandowski ist weiterhin ungewiss. Nun soll sich der Stürmer des FC Barcelona einem anderen Topklub selbst angeboten haben. Wie die italienische Tageszeitung Gazetta dello Sport berichtet, wolle der Pole nach der Saison bei der AC Milan unterkommen. GOAL-Partnerportal calciomercato.com kann den Bericht bestätigen.
Transferhammer nach Abschied vom Barcelona? Robert Lewandowsi hat sich einem Topklub selbst angeboten
Auch Juventus Turin an Robert Lewandowski interessiert?
Lewandowskis Berater Pini Zahavi arbeitet demnach daran, die Mailänder von einer Verpflichtung seines Klienten zu überzeugen. Auch Juventus Turin soll interessiert sein.
Das Arbeitspapier von Lewandowski bei den Katalanen läuft nach der laufenden Saison aus und wird nach aktuellem Stand nicht verlängert. Dementsprechend würde sich der 37-Jährige einem neuen Arbeitgeber ablösefrei anschließen.
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Robert Lewandowski kein Stammspieler mehr bei Barca
Lewandowski selbst hatte sich bezüglich seiner Zukunft zuletzt stets bedeckt gehalten und lediglich erklärt, dass für ihn sowohl ein Verbleib bei Barca als auch ein Wechsel zu einem anderen Klub möglich sei. "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment", sagte er Anfang März. Auch über ein Engagement in Saudi-Arabien oder in den USA war immer wieder spekuliert worden.
Bezüglich des Interesses aus Turin hatte die Gazetta dello Sportauch unlängst von einem Treffen zwischen Lewandowski und den Verantwortlichen der Alten Dame berichtet, das am Rande es Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiels zwischen Polen und Albanien (2:1) stattgefunden habe. Bei Juve könnte er Dusan Vlahovic ersetzen, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft - und obendrein auch bei Barca und dem FC Bayern München im Gespräch ist.
Unter Trainer Hansi Flick hat Lewandowski seinen Status als unangefochtener Stammspieler in dieser Spielzeit eingebüßt, dennoch kommt er weiterhin regelmäßig zum Einsatz und steht, wie auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid am Mittwoch, hin und wieder in der Startelf.
Macht es Robert Lewandowski bei Milan Luka Modric gleich?
So sprangen bislang 39 Einsätze und knapp über 2.000 Spielminuten heraus, in dem der ehemalige Torjäger des FC Bayern München 17 Treffer und drei Assists verbuchte. Lewandowski hatte sich Barca 2022 angeschlossen, das für dessen Dienste kolportierte 45 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister überwiesen hatte.
Dass alternde Stars bei Milan nochmal ihren zweiten (oder dritten) Frühling erleben können, macht derzeit Luka Modric vor. Nach seiner Ankunft im Sommer gehört er beim derzeit Tabellendritten zu den absoluten Leistungsträgern. Zuvor war der Vertrag des Kroaten bei Real Madrid ausgelaufen.