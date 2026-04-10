Transferhammer nach Abschied vom Barcelona? Robert Lewandowsi hat sich einem Topklub selbst angeboten

Lewandowski selbst hatte sich bezüglich seiner Zukunft zuletzt stets bedeckt gehalten und lediglich erklärt, dass für ihn sowohl ein Verbleib bei Barca als auch ein Wechsel zu einem anderen Klub möglich sei. "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment", sagte er Anfang März. Auch über ein Engagement in Saudi-Arabien oder in den USA war immer wieder spekuliert worden.

Bezüglich des Interesses aus Turin hatte die Gazetta dello Sportauch unlängst von einem Treffen zwischen Lewandowski und den Verantwortlichen der Alten Dame berichtet, das am Rande es Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiels zwischen Polen und Albanien (2:1) stattgefunden habe. Bei Juve könnte er Dusan Vlahovic ersetzen, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft - und obendrein auch bei Barca und dem FC Bayern München im Gespräch ist.

Unter Trainer Hansi Flick hat Lewandowski seinen Status als unangefochtener Stammspieler in dieser Spielzeit eingebüßt, dennoch kommt er weiterhin regelmäßig zum Einsatz und steht, wie auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid am Mittwoch, hin und wieder in der Startelf.