Transfercoup des BVB? Argentinischer Nationalspieler soll angeblich ablösefrei kommen

Gerüchte um ein Interesse des BVB an Senesi tauchten erstmals im Februar auf. Damals war aber auch die Rede davon, dass mehrere andere namhafte Klubs ihre Fühler nach dem robusten Abwehrrecken ausgestreckt hätten. Genannt wurden dabei Juventus Turin, die AS Roma, Brighton & Hove Albion, der FC Chelsea, der FC Everton und Crystal Palace.

Senesi wurde in seiner Heimat bei San Lorenzo ausgebildet und wagte 2019 den Schritt nach Europa. Damals heuerte er für sieben Millionen Euro Ablöse bei Feyenoord in der Eredivisie an. 2022 folgte der Wechsel nach Bournemouth, damals kostete er 15 Millionen Euro.

2022 debütierte Senesi auch für die argentinische Nationalmannschaft. Nachdem er jahrelang von Albiceleste-Coach Lionel Scaloni nicht berücksichtigt worden war, kehrte er im vergangenen Herbst zurück und absolvierte im Oktober sein zweites A-Länderspiel: Im Freundschaftsspiel gegen Venezuela stand er die kompletten 90 Minuten auf dem Rasen.

Laut Bild ist Senesi aber nicht der einzige Kandidat für die Dortmunder Abwehr: Der französische Junioren-Auswahlspieler Joane Gadou (19) von RB Salzburg soll ebenfalls Interesse geweckt haben.