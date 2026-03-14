Die Gerüchte um ein Interesse des BVB am argentinischen Nationalspieler Marcos Senesi vom englischen Erstligisten AFC Bournemouth erhalten neue Nahrung. Wie Sky und die Bildberichten, wird der Abwehrspieler von Vertretern Borussia Dortmunds "intensiv beobachtet".
Transfercoup des BVB? Argentinischer Nationalspieler soll angeblich ablösefrei kommen
Senesi ist in der Defensivzentrale zuhause und könnte damit eine Position besetzen, die aufgrund der jüngsten Entwicklungen beim BVB in den Fokus gerückt ist: Zunächst wurde Aaron Anselmino im Januar vorzeitig zum FC Chelsea zurückbeordert. Vor wenigen Tagen riss sich Kapitän Emre Can das Kreuzband und am Freitag verkündeten die Schwarzgelben, dass der auslaufende Vertrag von Niklas Süle nicht verlängert wird. Außerdem ist weiterhin unklar, ob Nico Schlotterbeck (Vertrag bis 2027) sich langfristig an die Borussia bindet, oder einen Transfer im Sommer anstrebt.
Es gilt also als ausgemacht, dass die Dortmunder mindestens einen Innenverteidiger zur kommenden Spielzeit verpflichten. Senesi wäre hier aus mehreren Gründen eine verlockende Wahl: Zum einen ist der 28-Jährige wegen seines auslaufenden Arbeitspapiers bei den Cherries im Sommer ablösefrei. Senesi ist absoluter Stammspieler und bringt es in dieser Saison für den Tabellenneunten der Premier League auf 28 Einsätze, in denen ihm vier Assists gelangen.
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Marcos Senesi kam von Feyenoord nach Bournemouth
Gerüchte um ein Interesse des BVB an Senesi tauchten erstmals im Februar auf. Damals war aber auch die Rede davon, dass mehrere andere namhafte Klubs ihre Fühler nach dem robusten Abwehrrecken ausgestreckt hätten. Genannt wurden dabei Juventus Turin, die AS Roma, Brighton & Hove Albion, der FC Chelsea, der FC Everton und Crystal Palace.
Senesi wurde in seiner Heimat bei San Lorenzo ausgebildet und wagte 2019 den Schritt nach Europa. Damals heuerte er für sieben Millionen Euro Ablöse bei Feyenoord in der Eredivisie an. 2022 folgte der Wechsel nach Bournemouth, damals kostete er 15 Millionen Euro.
2022 debütierte Senesi auch für die argentinische Nationalmannschaft. Nachdem er jahrelang von Albiceleste-Coach Lionel Scaloni nicht berücksichtigt worden war, kehrte er im vergangenen Herbst zurück und absolvierte im Oktober sein zweites A-Länderspiel: Im Freundschaftsspiel gegen Venezuela stand er die kompletten 90 Minuten auf dem Rasen.
Laut Bild ist Senesi aber nicht der einzige Kandidat für die Dortmunder Abwehr: Der französische Junioren-Auswahlspieler Joane Gadou (19) von RB Salzburg soll ebenfalls Interesse geweckt haben.
Diese Verträge laufen beim BVB 2026 aus
- Niklas Süle, Abwehr, 30 Jahre
- Salih Özcan, Mittelfeld, 27 Jahre
- Julian Brandt, Mittelfeld, 29 Jahre