Transfer-Zweikampf mit dem FC Bayern München? BVB offenbar heiß auf Bundesliga-Shootingstar

El Mala ist vertraglich noch bis Ende Juni 2030 an den Effzeh gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht. Köln kann in den Verhandlungen dementsprechend selbstbewusst auftreten und soll angeblich mindestens 50 Millionen Euro Ablösesumme fordern.

Erst im vergangenen Winter-Transferfenster hatten die Kölner Bosse Medienberichten zufolge ein 30 Millionen Euro schweres Angebot von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion abgelehnt. Der BVB soll sich El Mala nach Bild-Infos auch nur dann leisten können, sollten andere namhafte Spieler wie Karim Adeyemi oder Felix Nmecha verkauft werden und entsprechende Transfererlöse einbringen.

In der Vergangenheit wurde auch immer wieder der FC Bayern München als mögliches Destinationsziel El Malas genannt. Die Münchner sähen im 19-Jährigen einen langfristigen Nachfolger für Luis Diaz, der sich mit seinen 29 Jahren bereits auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet.