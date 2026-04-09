Transfer-Hammer um Niclas Füllkrug? AC Milan hat wohl Entscheidung getroffen

Eine Zukunft soll der deutsche Nationalspieler aber auch bei den abstiegsbedrohten Hammers nicht mehr haben. Seit seinem Wechsel 2024 vom BVB nach London lief er auch verletzungsbedingt nur 29-mal für den Premier-League-Klub auf. Dabei erzielte er drei Tore und legte zwei Treffer auf.

Bei Milan sollte dann alles besser und das WM-Ticket gebucht werden, doch auch in der italienischen Metropole läuft es nicht so richtig rund für Füllkrug. Zumeist wird er von Trainer Massimiliano Allegri lediglich als Joker eingesetzt, zuletzt stand er jedoch immerhin zweimal in Folge in der Startelf.

Nur ein Treffer gelang dem Deutschen bislang. Zu wenig, um bei Bundestrainer Julian Nagelsmann Eindruck zu schinden. Für die letzten Testspiele vor der WM-Kadernominierung wurde Füllkrug nicht nominiert, seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer ist also durchaus gefährdet. Sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte er im Sommer 2025 beim Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich.