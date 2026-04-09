Wie die Corriere della Sera berichtet, werde Milan die durchaus erschwingliche Kaufoption für den 33-Jährigen in Höhe von fünf bis zehn Millionen Euro nicht ziehen. Demnach wird Füllkrug nach Saisonende zumindest vorläufig zu West Ham United zurückkehren, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht.
Transfer-Hammer um Niclas Füllkrug? AC Milan hat wohl Entscheidung getroffen
Füllkrug bei Milan oftmals torlos - WM-Druck wächst
Eine Zukunft soll der deutsche Nationalspieler aber auch bei den abstiegsbedrohten Hammers nicht mehr haben. Seit seinem Wechsel 2024 vom BVB nach London lief er auch verletzungsbedingt nur 29-mal für den Premier-League-Klub auf. Dabei erzielte er drei Tore und legte zwei Treffer auf.
Bei Milan sollte dann alles besser und das WM-Ticket gebucht werden, doch auch in der italienischen Metropole läuft es nicht so richtig rund für Füllkrug. Zumeist wird er von Trainer Massimiliano Allegri lediglich als Joker eingesetzt, zuletzt stand er jedoch immerhin zweimal in Folge in der Startelf.
Nur ein Treffer gelang dem Deutschen bislang. Zu wenig, um bei Bundestrainer Julian Nagelsmann Eindruck zu schinden. Für die letzten Testspiele vor der WM-Kadernominierung wurde Füllkrug nicht nominiert, seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer ist also durchaus gefährdet. Sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte er im Sommer 2025 beim Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich.
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Holt Milan BVB-STar Guirassy als Füllkrug-Ersatz?
Auch Milan ist der offensive Output offenbar zu wenig, um langfristig mit Füllkrug planen zu wollen. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Milan sich im Sommer um die Dienste von BVB-Stürmer Serhou Guirassy bemühen möchte.
Rossoneri-Experte Andrea Longoni schrieb in seiner Kolumne 'Milan Hello' bei der SPOX-Partnerseite Calciomercato von "zwei hoffnungslosen Fällen" im Mailänder Angriff und meinte damit Füllkrug sowie den vor der Saison für viel Geld vom FC Chelsea geholten Ex-Leipziger Christopher Nkunku. Longonis Urteil zum Deutschen: "Er wird sicher nicht bleiben. Er hat zwar keine Ablöse gekostet, aber ein bisschen mehr hätte man schon erwarten dürfen."
Schalke 04 angeblich mit Füllkrug schon in Kontakt
Wie es für Füllkrug nach der Saison weitergeht ist nun unklarer denn je. Der Ausweg könnte einem Bericht von Calciomercato zufolge ausgerechnet Schalke 04 sein. Es gebe bereits Kontakt zwischen dem Angreifer und den Königsblauen.
Sollte S04 die Rückkehr in die Bundesliga gelingen, sei Füllkrug eine höchst interessante Option für den Verein. Auch, weil die Zukunft von Edin Dzeko über die Saison hinaus nicht geklärt ist. Der aktuell an der Schulter verletzte Star-Stürmer schlug seit seinem Wechsel im Winter voll ein und steht aktuell bei sechs Toren und drei Vorlagen in acht Zweitligaspielen. Sein Vertrag läuft aber nur noch bis Saisonende.
Sollte dann der Aufstieg geschafft worden sein, wäre womöglich auch ein Karriereende des 40-Jährigen nach der WM im Sommer möglich. Dzeko hatte mit Bosnien & Herzegowina in den Playoffs sensationell Italien ausgeschaltet und wird nach 2014 nochmal eine WM-Endrunde mit seiner Nationalmannschaft erleben.