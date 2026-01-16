Transfer fix! Ehemaliger Star des BVB kehrt England schon wieder den Rücken

Die Römer haben sich für den Spieler vom englischen Erstligisten Aston Villa zudem eine Kaufoption gesichert. Über die Länge des Leihgeschäfts machte der italienische Serie-A-Klub in der am Freitag veröffentlichten Mitteilung keine Angabe.

Laut Medien sei für Malen eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro im Gespräch. Sollte der Niederländer fest unter Vertrag genommen werden, könne eine Summe von 25 Millionen Euro fällig werden. Der Klub aus Birmingham verabschiedete Malen und dankte dem Stürmer "für seine Dienste".