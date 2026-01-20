FC Schalke 04 v SV Darmstadt 98 - 2. BundesligaGetty Images Sport

Transfer-Coup: FC Schalke 04 gelingt offenbar Verpflichtung von Weltstar

Schalke 04 weckt Erinnerungen an glorreiche Zeiten und lotst offenbar tatsächlich eine Legende nach Gelsenkirchen.

Der Wechsel von Altstar Edin Dzeko zu Schalke 04 steht offenbar kurz bevor. Nach Informationen von Sky und Bild haben sich der 39 Jahre alte Stürmer und der Zweitliga-Spitzenreiter bereits über einen Transfer geeinigt. 

  • Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig steht bei der abstiegsbedrohten Fiorentina noch bis zum Sommer unter Vertrag. Bislang hat Schalke in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, besonders in der Offensive drückt aber der Schuh. Nach 18 Spieltagen stehen lediglich 22 Tore zu Buche.

  • ACF Fiorentina v FC Dynamo Kyiv - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Edin Dzeko wird in Deutschland und England Meister

    Dzeko, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, ein Jahr später Torschützenkönig, danach zweimal englischer Champion mit Manchester City, ist in Florenz unzufrieden, kam bislang nur selten über eine Jokerrolle hinaus.

    Der 146-malige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina (72 Tore) hat angeblich einen guten Draht zu Schalke-Trainer Miron Muslic, der als Kind vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Österreich flüchtete, und Abwehrchef Nikola Katic, der seit 2024 sein Mitspieler im bosnischen Team ist.

