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Oliver Maywurm

Trainerhammer bei Real Madrid? Erfolgscoach aus der Bundesliga wird wohl als Arbeloa-Nachfolger diskutiert

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VfB Stuttgart

Den VfB hat Sebastian Hoeneß vom Abstiegskandidaten zum begeisternden Europacup-Team geformt. Das blieb auch Real Madrid nicht verborgen.

Real Madrid wird sich möglicherweise um Stuttgarts Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß bemühen.

  • Wird Sebastian Hoeneß Arbeloa-Nachfolger bei Real Madrid?

    Wie die Sport Bild berichtet, soll Hoeneß einer der Kandidaten sein, den Real für die mögliche Nachfolge des aktuellen Coaches Alvaro Arbeloa im Sommer derzeit diskutiert.

    Arbeloa, der mit den Königlichen auf eine titellose Saison zusteuert, hatte erst Mitte Januar vom kurz zuvor entlassenen Xabi Alonso übernommen. Der Vertrag des 43-Jährigen läuft zwar noch bis 2027, spätestens seit dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München geht die Tendenz aber zu einer Trennung bereits nach dieser Spielzeit. So hatte The Athletic ein Arbeloa-Aus im Sommer vergangene Woche als "sehr wahrscheinlich" bezeichnet.

    Für den Aufbau einer neuen Erfolgsmannschaft denkt Real nun offenbar unter anderem über Hoeneß nach. Laut Sport Bild nehmen die Madrilenen den 43-jährigen Deutschen ganz genau unter die Lupe. Dabei sollen allen voran Stuttgarts mutiger Spielstil und Hoeneß' Fähigkeit, ohne das Einkaufen fertiger Stars eine funktionierende Mannschaft zu entwickeln, bei Reals Verantwortlichen Eindruck schinden.

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  • Sebastian HoeneßGetty

    Sebastian Hoeneß steht beim VfB Stuttgart noch bis 2028 unter Vertrag

    Eine konkrete Anfrage Richtung Hoeneß aus Madrid gab es allerdings wohl noch nicht. Der Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß steht beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel ist in dem Arbeitspapier nicht enthalten. Dementsprechend müsste Real mit Stuttgart eine Ablösesumme aushandeln, sollten die Spanier ernst machen.

    Hoeneß hatte den VfB im Frühjahr 2023 in prekärer Lage im Abstiegskampf übernommen, dabei zunächst über die Relegation den Klassenerhalt geschafft. In der Saison darauf führte er Stuttgart zur Vizemeisterschaft und Champions-League-Qualifikation und etablierte die Schwaben auch in den Spielzeiten danach als Kandidat für das internationale Geschäft. Vergangenes Jahr gelang zudem der DFB-Pokalsieg, von dem man auch diese Saison wieder träumen darf und im Halbfinale am Donnerstag auf den SC Freiburg trifft. Als aktueller Tabellenvierter peilen Hoeneß und Co. zudem die erneute Qualifikation für die Champions League an.

    Aufgrund seiner hervorragenden Arbeit in Stuttgart wurde Hoeneß in den vergangenen Jahren immer wieder mit großen Vereinen in Verbindung gebracht. Unter anderem Manchester United und der FC Chelsea galten schon als interessiert, Ende März 2025 verlängerte Hoeneß allerdings vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028. "Als ich vor knapp zwei Jahren zum VfB kam, war die sportliche Situation auf Tabellenplatz 18 anspruchsvoll. Dennoch hat sich der Wechsel zum VfB damals richtig angefühlt. Und genauso richtig fühlt es sich jetzt an, den Vertrag zu verlängern", sagte Hoeneß seinerzeit.

  • Sebastian Hoeneß zu Real Madrid? Seine bisherigen Trainerstationen


    Zeitraum

    Mannschaft

    2011 bis 2013

    Hertha Zehlendorf U19

    2014 bis 2016

    RB Leipzig Jugend

    2016 bis 2017

    RB Leipzig U17

    2017 bis 2019

    FC Bayern U19

    2019 bis 2020

    FC Bayern II

    2020 bis 2022

    TSG Hoffenheim

    seit April 2023

    VfB Stuttgart


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