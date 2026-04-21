Trainerhammer bei Real Madrid? Erfolgscoach aus der Bundesliga wird wohl als Arbeloa-Nachfolger diskutiert

Wie die Sport Bild berichtet, soll Hoeneß einer der Kandidaten sein, den Real für die mögliche Nachfolge des aktuellen Coaches Alvaro Arbeloa im Sommer derzeit diskutiert.

Arbeloa, der mit den Königlichen auf eine titellose Saison zusteuert, hatte erst Mitte Januar vom kurz zuvor entlassenen Xabi Alonso übernommen. Der Vertrag des 43-Jährigen läuft zwar noch bis 2027, spätestens seit dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München geht die Tendenz aber zu einer Trennung bereits nach dieser Spielzeit. So hatte The Athletic ein Arbeloa-Aus im Sommer vergangene Woche als "sehr wahrscheinlich" bezeichnet.

Für den Aufbau einer neuen Erfolgsmannschaft denkt Real nun offenbar unter anderem über Hoeneß nach. Laut Sport Bild nehmen die Madrilenen den 43-jährigen Deutschen ganz genau unter die Lupe. Dabei sollen allen voran Stuttgarts mutiger Spielstil und Hoeneß' Fähigkeit, ohne das Einkaufen fertiger Stars eine funktionierende Mannschaft zu entwickeln, bei Reals Verantwortlichen Eindruck schinden.