Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League ist die Mannschaft von einem ehemaligen Trainer des BVB auf dramatische Art und Weise ausgeschieden. Im Elfmeterschießen gegen Nottingham Forest vollbrachten die Schützen des von Mike Tullberg trainierten FC Midtjylland das bittere Kunststück, nicht einen einzigen ihrer drei Versuche im Kasten unterzubringen.
Torhüter aus Deutschland musste keinen Ball halten! Irres Elfmeter-Drama enttäuscht ehemaligen BVB-Trainer
Stefan Ortega muss nicht eingreifen bei Elfmeterschießen
Kurios: Nottingham-Torhüter Stefan Ortega musste bei keinem der drei Elfmeter eingreifen. Gue-Sung Cho und Aral Simsir trafen jeweils den linken Pfosten. Beim Stand von 0:3 versagten dann auch Edward Chilufya die Nerven, der mit seinem Standbein wegrutschte und den Ball im Rückwärtsfallen übers Tor zimmerte. Die Messe war nach drei Durchgängen somit gelesen.
Das Hinspiel in der vergangenen Woche hatte Midtjylland noch mit 1:0 gewonnen, vor heimischer Kulisse war der Druck offenbar zu hoch. Nottingham führte nach 90 Minuten mit 2:1, in der Verlängerung passierte nichts mehr.
- AFP
Mike Tullberg nach Elfmeter-Drama enttäuscht von seinem Team
Tullberg sagte beim dänischen Sender TV2 anschließend enttäuscht: "Einige Spieler wollten nicht schießen, also übernehmen andere die Verantwortung. Die Schüsse waren nicht gut, aber so ist es nun mal. Es ist nicht ihre Schuld, dass wir ausgeschieden sind. Und ich scheide lieber so aus als mit einer Leistung in den ersten 50 Minuten. Da war ein deutlicher Klassenunterschied zu erkennen."
Trotz des bitteren Ausscheidens war Tullberg dennoch zum Scherzen aufgelegt. "Ich frage Duncan (Co-Trainer Rasmussen; Anm. d. Red): 'Warum zum Teufel haben wir Elfmeter geübt?' Es sah wirklich nicht danach aus."
Midtjylland hatte die Ligaphase der Europa League auf einem überragenden dritten Tabellenplatz beendet und war dennoch als Außenseiter in die Partie gegen den Premier-League-Klub gegangen, der im vergangenen Winter und Sommer über 300 Millionen Euro für Transfers ausgegeben hatte - bei Einnahmen von knapp über 200 Millionen Euro. Sphären, wovon die Dänen nur träumen können.
In der Liga befindet sich Midtjylland - anders als der kriselnde FC Kopenhagen - indes in der Meisterrunde. Zum Auftakt am Wochenende verlor der Tabellenzweite jedoch mit 0:1 gegen FC Nordsjælland, weshalb der Rückstand auf Spitzenreiter Aarhus GF fünf Zähler beträgt.
Stefan Ortega kann WM-Traum wohl begraben
Tullberg ist seit September vergangenen Jahres Trainer von Midtjylland, nachdem er zuvor sechs Jahre im Nachwuchs von Borussia Dortmund gearbeitet hatte. Anfang 2025 sprang der 40-Jährige zudem für drei Spiele als Interimscoach ein und führte den BVB zu zwei Siegen und einem Remis. Auf ihn folgte Niko Kovac.
Auf Ortega und Nottingham wartet im Viertelfinale nun der FC Porto, der im Achtelfinale den VfB Stuttgart ausgeschaltet hatte. Der 33-Jährige war im Winter von Manchester City zu dem Traditionsklub gewechselt - auch, um seine Chancen auf eine Nominierung für die WM zu wahren. Im März-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann fehlt der frühere Bielefelder allerdings. Zuletzt hatte er im Viertelfinale der Nations League vor rund einem Jahr im DFB-Kader gestanden, war aber nicht zum Einsatz gekommen.
Stationen und Statistiken von Mike Tullberg als Trainer
Station Zeitraum Spiele Punkteschnitt BVB II 2019 bis 2020 25 1,36 BVB U19 Youth League 2020 bis 2024 31 1,55 BVB U19 2020 bis 2025 103 2,44 BVB (Interimstrainer) 2025 (22. Januar bis 2. Februar) 3 2,33 BVB U19 2025 (3. Februar bis 30. Juni) 11 1,73 BVB II 2025 (5. Mai bis 1. September) 8 1,00 FC Midtjylland 2025 bis heute 30 2,00