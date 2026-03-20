Torhüter aus Deutschland musste keinen Ball halten! Irres Elfmeter-Drama enttäuscht ehemaligen BVB-Trainer

Tullberg sagte beim dänischen Sender TV2 anschließend enttäuscht: "Einige Spieler wollten nicht schießen, also übernehmen andere die Verantwortung. Die Schüsse waren nicht gut, aber so ist es nun mal. Es ist nicht ihre Schuld, dass wir ausgeschieden sind. Und ich scheide lieber so aus als mit einer Leistung in den ersten 50 Minuten. Da war ein deutlicher Klassenunterschied zu erkennen."

Trotz des bitteren Ausscheidens war Tullberg dennoch zum Scherzen aufgelegt. "Ich frage Duncan (Co-Trainer Rasmussen; Anm. d. Red): 'Warum zum Teufel haben wir Elfmeter geübt?' Es sah wirklich nicht danach aus."

Midtjylland hatte die Ligaphase der Europa League auf einem überragenden dritten Tabellenplatz beendet und war dennoch als Außenseiter in die Partie gegen den Premier-League-Klub gegangen, der im vergangenen Winter und Sommer über 300 Millionen Euro für Transfers ausgegeben hatte - bei Einnahmen von knapp über 200 Millionen Euro. Sphären, wovon die Dänen nur träumen können.

In der Liga befindet sich Midtjylland - anders als der kriselnde FC Kopenhagen - indes in der Meisterrunde. Zum Auftakt am Wochenende verlor der Tabellenzweite jedoch mit 0:1 gegen FC Nordsjælland, weshalb der Rückstand auf Spitzenreiter Aarhus GF fünf Zähler beträgt.