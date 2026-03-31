Thomas Tuchels Nicht-Berücksichtigung von Real-Star Trent Alexander-Arnold: Gary Lineker äußert einen brisanten Verdacht

Tuchel hatte für die beiden Testspiele gegen Uruguay (1:1) und am Dienstag gegen Japaneinen Mega-Kader mit 35 Spielern nominiert - doch für Alexander-Arnold war kein Platz im Team. Auf die Nachfrage der Journalisten nach den Gründen für die Entscheidung sagte der Deutsche während einer Pressekonferenz: "Es war eine sehr schwere Entscheidung, die wir getroffen haben. Keine Zweifel an seinem Talent, keine Zweifel an seiner Karriere und daran, was er einem Team geben kann. Es ist eine schwierige, vielleicht auch eine harte Entscheidung. Und vielleicht ist sie in gewisser Weise sogar unfair. Aber solche Entscheidungen müssen nun mal getroffen werden. Er muss das akzeptieren."

Tuchel führte aus, dass er das Spielsystem im Herbst geändert habe und die nun nominierten Spieler besser in dieses System passen würden.