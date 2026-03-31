Die Nicht-Nominierung von Real Madrids Trent Alexander-Arnold für die englische Nationalmannschaft sorgt auf der Insel weiterhin für Wirbel. Nun hat sich auch England-Legende Gary Lineker eingeschaltet - und vermutet nicht-sportliche Gründe bei Nationalcoach Thomas Tuchel für den überraschenden Schritt.
Thomas Tuchels Nicht-Berücksichtigung von Real-Star Trent Alexander-Arnold: Gary Lineker äußert einen brisanten Verdacht
- Getty Images Sport
Tuchel: Entscheidung gegen TAA "vielleicht sogar unfair"
Tuchel hatte für die beiden Testspiele gegen Uruguay (1:1) und am Dienstag gegen Japaneinen Mega-Kader mit 35 Spielern nominiert - doch für Alexander-Arnold war kein Platz im Team. Auf die Nachfrage der Journalisten nach den Gründen für die Entscheidung sagte der Deutsche während einer Pressekonferenz: "Es war eine sehr schwere Entscheidung, die wir getroffen haben. Keine Zweifel an seinem Talent, keine Zweifel an seiner Karriere und daran, was er einem Team geben kann. Es ist eine schwierige, vielleicht auch eine harte Entscheidung. Und vielleicht ist sie in gewisser Weise sogar unfair. Aber solche Entscheidungen müssen nun mal getroffen werden. Er muss das akzeptieren."
Tuchel führte aus, dass er das Spielsystem im Herbst geändert habe und die nun nominierten Spieler besser in dieses System passen würden.
- Getty Images Entertainment
Lineker: "Ergibt absolut keinen Sinn"
Diese Erklärung konnte Lineker nicht überzeugen. "Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür", sagte er im Podcast 'The Rest is Football' zur Nicht-Nominierung. "Man hat Spieler auf seiner Position, bei allem Respekt, die nicht in derselben Liga spielen wie er, ganz sicher nicht mit dem Ball am Fuß", erklärte der Ex-Nationalspieler.
Lineker ergänzte: "Ich vermute also, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Ich kann nur raten, was das sein könnte – ob es seine Einstellung ist oder ob er defensiv nicht brillant ist. Da muss etwas dahinterstecken, denn es ergibt absolut keinen Sinn."
- Getty
Seit knapp zehn Monaten kein Länderspiel für Alexander-Arnold
Alexander-Arnold wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Liverpool zu Real Madrid. Im Herbst war er länger verletzt und fehlte deshalb auch im Nationalteam. Sein einziger Einsatz für Thomas Tuchels Three Lions ist ein Auftritt im WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra im Juni 2025.
Die Zahlen von Trent Alexander-Arnold in der Saison 2025/26:
- Spiele: 21
- Einsatzminuten: 1114
- Tore: 0
- Assists: 3