Obwohl Thomas Tuchel erst Anfang 2025 das Ruder in England übernommen hat, hat er im Februar bereits einen neuen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Mit der Verlängerung wollte die FA sicherstellen, dass Tuchel nicht vorzeitig zu Real Madrid oder Manchester United wechselt. Doch der frühere englische Nationalspieler Danny Murphy hält den Zeitpunkt der Verlängerung für einen großen Fehler.
"Wirkt verzweifelt! Unnötig und bizarr!“: Englischer Fußballverband FA scharf wegen Verlängerung mit Thomas Tuchel kritisiert
Ein „bizarre“ Schritt des Fußballverbands
Im Gespräch mit CasinoHawks brachte Murphy seine Verwirrung über den Schritt des Verbandes zum Ausdruck. „Ich halte eine solche Entscheidung der FA für unnötig. Es ist eine bizarre Entscheidung... Es wirkt wie Verzweiflung oder als hätte man keinen Plan. Was ist, wenn die Weltmeisterschaft schlecht läuft und niemand Tuchel mehr in diesem Job haben will? Ich mag ihn eigentlich als Trainer und glaube nicht, dass er kläglich scheitern wird; ich denke, er wird eine gute Weltmeisterschaft hinlegen. Aber sie müssen dieses Risiko nicht eingehen“, erklärte er.
- AFP
England hätte auch nach der WM genug Zeit gehabt, um mit Tuchel zu verlängern
„Vielleicht hatten sie Bedenken, dass andere Vereine versuchen könnten, ihn abzuwerben“, fügte der ehemalige Liverpool-Spieler hinzu. „Er wird sehr gut bezahlt, um einen Teilzeitjob bei einer der talentiertesten Mannschaften der Welt zu übernehmen. Hätten sie nach dem Turnier verhandelt, wären sie immer noch in einer hervorragenden Position. Wenn er Nein gesagt hätte, gäbe es viele andere gute Trainer. Sie setzen sich der Kritik schutzlos aus, wenn er scheitert, zum Beispiel, wenn sie im ersten K.o.-Spiel ausscheiden, vielleicht im Elfmeterschießen gegen eine durchschnittliche Mannschaft... Wie erklären sie dann diese Entscheidung? Für mich ist das eine bizarre Entscheidung.“
Experte sieht England nicht als WM-Favorit - trotz Harry Kane
Murphy sieht die Chancen der Three Lions, den Pokal aus Nordamerika mit nach Hause zu nehmen, ebenfalls pessimistisch. „Spanien ist [als WM-Favorit] absolut plausibel“, erklärte Murphy. „Die Hitze dort und der Spielstil, die Art und Weise, wie spanische Mannschaften den Ball so gut halten, und ihre technische Stärke sprechen dafür. Bei südamerikanischen Mannschaften ist es naheliegend, dass sie gut abschneiden werden. Wir [England, die red.] sind in der Lage, den Titel zu holen, aber es gibt so viele Dinge, die gut laufen müssen. Und das sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der beste Spieler – bei uns ist das Harry Kane. Wir haben eigentlich niemanden, dem man zutrauen würde, seinen Platz einzunehmen. Das ist eine große Sorge.“