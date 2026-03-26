"Wirkt verzweifelt! Unnötig und bizarr!“: Englischer Fußballverband FA scharf wegen Verlängerung mit Thomas Tuchel kritisiert

Murphy sieht die Chancen der Three Lions, den Pokal aus Nordamerika mit nach Hause zu nehmen, ebenfalls pessimistisch. „Spanien ist [als WM-Favorit] absolut plausibel“, erklärte Murphy. „Die Hitze dort und der Spielstil, die Art und Weise, wie spanische Mannschaften den Ball so gut halten, und ihre technische Stärke sprechen dafür. Bei südamerikanischen Mannschaften ist es naheliegend, dass sie gut abschneiden werden. Wir [England, die red.] sind in der Lage, den Titel zu holen, aber es gibt so viele Dinge, die gut laufen müssen. Und das sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der beste Spieler – bei uns ist das Harry Kane. Wir haben eigentlich niemanden, dem man zutrauen würde, seinen Platz einzunehmen. Das ist eine große Sorge.“