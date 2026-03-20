Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit einem XXL-Kader für den Lehrgang im März überrascht. Für einen Superstar von Real Madrid war dennoch kein Platz. Der frühere Coach des FC Bayern München nominierte gleich 35 (!) Spieler für die Testspiele der Three Lions gegen Uruguay (27. März) und Japan (31. März) in der kommenden Länderspielpause. Trent Alexander-Arnold ist allerdings nicht dabei.
35 Spieler und trotzdem kein Platz für einen Superstar von Real Madrid! England-Coach Thomas Tuchel verblüfft mit XXL-Kader
Alexander-Arnold muss um die WM bangen
Der Rechtsverteidiger der Königlichen hat das Nachsehen gegen Dan Burn (Newcastle) und Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold hatte schon im November in Tuchels Kader gefehlt, im Oktober fehlte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Letztmals zum Einsatz kam der Ex-Liverpooler im Juni nach Einwechslung, als England in der WM-Qualifikation mit 1:0 gegen Andorra gewann.
"Ich weiß, was Trent uns bieten kann, und wir haben beschlossen, an unseren Spielern festzuhalten", erklärte Tuchel: "Ich kenne seine Stärken, er ist ein großartiger Spieler, aber es ist eine sportliche Entscheidung."
Alexander-Arnold ist bei den Madrilenen zwar Stammspieler und wusste im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City auch durchaus zu überzeugen, die hohen Erwartungen kann der 27-Jährige seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer aber nur bedingt erfüllen.
- AFP
Alexander-Arnold enttäuscht bei Real Madrid
In 20 Einsatz gelangen ihm lediglich zwei Assists und kein eigener Treffer, wobei ihn rund um den Jahreswechsel ein Muskelriss wochenlang außer Gefecht gesetzt hatte. Real verpflichtete Alexander-Arnold (Vertrag bis 2031) ursprünglich ablösefrei vom FC Liverpool. Dennoch flossen zehn Millionen Euro an die Anfield Road, wodurch er bereits bei der Klub-WM vor seinem eigentlichen Vertragsende spielberechtigt war.
Harry Maguire kehrte indes zurück, er stand zuletzt 2024 im Kader. Neu dabei sind unter anderem James Garner (FC Everton) und Jason Steele (Brighton & Hove Albion). Auch Alexander-Arnolds Teamkollege Jude Bellingham wurde nominiert.
Tuchel teilt seinen XXL-Kader in zwei Gruppen auf
Tuchel plant derweil, sein XXL-Aufgebot im Trainingslager in "zwei Gruppen aufzuteilen", sagte er und ergänzte: "In der einen Gruppe holen wir Spieler, die wir noch nicht gesehen haben und die bisher noch nicht so viel gespielt haben, um den Wettbewerb um die WM-Tickets in die USA anzukurbeln."
Tuchel präzisierte seine Pläne: "Ab Freitag oder Samstag wird eine Gruppe ins Trainingslager kommen, die zuvor eine Pause hatte. Wir werden mit einer neuen Gruppe von Spielern in das Spiel gegen Japan gehen." Letztlich dürfen 26 Spieler im Kader der Endrunde stehen.
In der Vorrunde der WM (11. Juni bis 19. Juli) trifft der Mitfavorit in der Gruppe L auf Ghana, Kroatien und Panama.
England: Der Kader von Thomas Tuchel
- Torhüter: Henderson, Pickford, Ramsdale, Steele, Trafford
- Verteidigung: Burn, Guehi, Hall, Konsa, Livramento, Maguire, O'Reilly, Quansah, Spence, Stones, Tomori
- Mittelfeld: Anderson, Bellingham, Garner, Henderson, Mainoo, Palmer, Rice, Rogers, Wharton
- Sturm: Bowen, Calvert-Lewin, Eze, Foden, Gordon, Kane, Madueke, Rashford, Saka, Solanke