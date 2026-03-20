35 Spieler und trotzdem kein Platz für einen Superstar von Real Madrid! England-Coach Thomas Tuchel verblüfft mit XXL-Kader

Der Rechtsverteidiger der Königlichen hat das Nachsehen gegen Dan Burn (Newcastle) und Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold hatte schon im November in Tuchels Kader gefehlt, im Oktober fehlte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Letztmals zum Einsatz kam der Ex-Liverpooler im Juni nach Einwechslung, als England in der WM-Qualifikation mit 1:0 gegen Andorra gewann.

"Ich weiß, was Trent uns bieten kann, und wir haben beschlossen, an unseren Spielern festzuhalten", erklärte Tuchel: "Ich kenne seine Stärken, er ist ein großartiger Spieler, aber es ist eine sportliche Entscheidung."

Alexander-Arnold ist bei den Madrilenen zwar Stammspieler und wusste im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City auch durchaus zu überzeugen, die hohen Erwartungen kann der 27-Jährige seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer aber nur bedingt erfüllen.