Spektakulärer Transfer in die Serie A? FC Liverpool muss offenbar um Virgil van Dijk bangen

Ex-Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic, der als Berater für die Rossoneri aktiv ist, soll eine Verpflichtung van Dijks aktiv vorantreiben.

Gegenüber dem Vorstand habe der Schwede klar gemacht, dass er im 34-Jährigen den perfekten Kandidaten sehe, um den die künftige Milan-Verteidigung gebaut werden könne.

Van Dijk hatte seinen Vertrag beim FC Liverpool erst im vergangenen Jahr vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. Trotz seines Alters gehörte er in der zurückliegenden Spielzeit unter Ex-Coach Arne Slot zu den unumstrittenen Stützen in der Mannschaft der Reds.

Nach Slots Entlassung übernimmt in Andoni Iraola allerdings ein neuer Cheftrainer an der Anfield Road. Noch ist nicht abzusehen, wie der Spanier seine Defensive spielen lassen und möchte und ob van Dijk nach wie vor den Status eines klaren Stammspielers genießt.



