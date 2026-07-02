Nach Informationen der Zeitung Gazzetta dello Sport möchte sich die AC Milan in der kommenden Saison in der Defensive verstärken und hat den Kapitän der Reds als potenzielles Transferziel auserkoren.
Spektakulärer Transfer in die Serie A? FC Liverpool muss offenbar um Virgil van Dijk bangen
Ex-Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic, der als Berater für die Rossoneri aktiv ist, soll eine Verpflichtung van Dijks aktiv vorantreiben.
Gegenüber dem Vorstand habe der Schwede klar gemacht, dass er im 34-Jährigen den perfekten Kandidaten sehe, um den die künftige Milan-Verteidigung gebaut werden könne.
Van Dijk hatte seinen Vertrag beim FC Liverpool erst im vergangenen Jahr vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. Trotz seines Alters gehörte er in der zurückliegenden Spielzeit unter Ex-Coach Arne Slot zu den unumstrittenen Stützen in der Mannschaft der Reds.
Nach Slots Entlassung übernimmt in Andoni Iraola allerdings ein neuer Cheftrainer an der Anfield Road. Noch ist nicht abzusehen, wie der Spanier seine Defensive spielen lassen und möchte und ob van Dijk nach wie vor den Status eines klaren Stammspielers genießt.
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Umbruch bei der AC Milan im Sommer
Bei Milan wiederum findet in diesem Sommer ein Umbruch statt. Nach einem enttäuschenden fünften Platz in der Serie A, der nicht für die Qualifikation zur Champions League reichte, möchte die AC im Sommer auf dem Transfermarkt angreifen.
In Ex-United-Coach Ruben Amorim wurde ein neuer Cheftrainer verpflichtet, außerdem sicherte man sich die Dienste von Stürmer Goncalo Ramos, welchen man für die Rekordablöse in Höhe von 74 Millionen Euro von Paris Saint-Germain loseiste.
Van Dijk spielt seit 2017 für Liverpool. In den neun Jahren kommt er bislang auf 374 Einsätze für die Reds, in denen er 36 Tore erzielen konnte und 16 weitere Treffer vorbereitete.