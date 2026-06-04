Bayer Leverkusen hat angeblich einen neuen Cheftrainer gefunden - und es ist kein Name, der in den vergangenen Tagen heiß gehandelt wurde. Transferexperte Matteo Moretto berichtet, dass der Spanier Carles Martinez neuer Coach der Werkself werden soll.
Spanier soll übernehmen: Bayer Leverkusens turbulente Trainersuche endet wohl mit einer dicken Überraschung
Seine Verpflichtung käme einigermaßen überraschend, war er bislang noch nicht als Kandidat in Leverkusen gehandelt worden. Dazu ist der 42-Jährige noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. In den vergangenen drei Jahren arbeitete Martinez in der Ligue 1 beim FC Toulouse, seiner ersten Station als Cheftrainer. Martinez' Vertrag lief Ende Juni aus, er ist also verfügbar.
Martinez wurde in Barcelona geboren und arbeitete bei Espanyol und Barca jeweils als Jugendtrainer. Unter anderem trainierte er von 2018 bis 2019 die U16-Mannschaft der Blaugrana. Es folgten Stationen in Katar und Kuwait, ehe er Ende 2022 als Co-Trainer nach Toulouse wechselte und dort gut ein halbes Jahr später zum Chefcoach befördert wurde.
Unter seiner Leitung erreichten die Südfranzosen in den vergangenen drei Spielzeiten die Plätze elf, zehn und neun.
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Bayer Leverkusens Cheftrainersuche verläuft holprig
Bayer Leverkusen sucht seit einigen Wochen nach einem neuen Übungsleiter für die Profimannschaft. Bei den Rheinländern steht der aktuelle Coach Kasper Hjulmand (54) trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags nach dem Verpassen der Champions League vor der Ablösung. Die Suche nach einem Nachfolger lief allerdings für die Bosse Fernando Caro (61) und Simon Rolfes (44) überhaupt nicht nach Plan.
Als Wunschkandidat galt Martinez' Landsmann Andoni Iraola (43). Dieser verlässt den AFC Bournemouth nach drei erfolgreichen Jahren. Nachdem allerdings der FC Liverpool am Wochenende Arne Slot vor die Tür setzte, kristallisierte sich Iraola als Wunschnachfolger heraus. Mittlerweile soll es auch eine Einigung geben, mit der Verkündung der Zusammenarbeit wird in den kommenden Tagen gerechnet.
Das Hoffen auf Iraola führte in Leverkusen dazu, dass der ebenfalls gehandelte Ex-Atletico-Profi Filipe Luis sich zwischenzeitlich für die AS Monaco entschied. Allerdings spielte auch die fehlende UEFA-Pro-Lizenz eine Rolle: Ohne Sondergenehmigung müssen die Monegassen wohl 25.000 Euro Strafe pro Spiel von Filippe Luis an der Seitenlinie berappen.
Oliver Glasner (51, verlässt Crystal Palace) will dem Vernehmen nach eigentlich nicht zurück in die Bundesliga und verhandelt mit der AC Mailand. Ex-Real-Trainer Alvaro Arbeloa soll sich laut Sport Bild selbst in der Farbenstadt angeboten haben, überzeugte die Klubchefs aber nicht. Und Michel (50) wechselt vom FC Girona zu Ajax Amsterdam.
Wunschspieler Kennet Eichhorn will Klarheit auf dem Trainerposten
So standen Carro und Rolfes unter Zugzwang, schließlich sah ihr Plan vor, noch in dieser Woche den neuen Trainer für die kommende Saison zu präsentieren. Nun sieht es aus, als könnte diese Vorhaben noch gelingen.
Zusätzlichen Druck bei der Trainersuche gibt es durch das Werben um Supertalent Kennet Eichhorn von Hertha BSC. Zahlreiche Klubs werben um den 16-Jährigen. Laut kicker habe Bayer grundsätzlich "gute Chancen" auf eine Eichhorn-Verpflichtung. Diese schwinden jedoch durch die ungeklärte Trainerfrage. Diese stelle ein "K.o.-Kriterium" da, denn Eichhorn werde keinem Verein zusagen, bei dem nicht klar ist, wer künftig auf der Trainerbank sitzt.