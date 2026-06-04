Spanier soll übernehmen: Bayer Leverkusens turbulente Trainersuche endet wohl mit einer dicken Überraschung

Bayer Leverkusen sucht seit einigen Wochen nach einem neuen Übungsleiter für die Profimannschaft. Bei den Rheinländern steht der aktuelle Coach Kasper Hjulmand (54) trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags nach dem Verpassen der Champions League vor der Ablösung. Die Suche nach einem Nachfolger lief allerdings für die Bosse Fernando Caro (61) und Simon Rolfes (44) überhaupt nicht nach Plan.

Als Wunschkandidat galt Martinez' Landsmann Andoni Iraola (43). Dieser verlässt den AFC Bournemouth nach drei erfolgreichen Jahren. Nachdem allerdings der FC Liverpool am Wochenende Arne Slot vor die Tür setzte, kristallisierte sich Iraola als Wunschnachfolger heraus. Mittlerweile soll es auch eine Einigung geben, mit der Verkündung der Zusammenarbeit wird in den kommenden Tagen gerechnet.

Das Hoffen auf Iraola führte in Leverkusen dazu, dass der ebenfalls gehandelte Ex-Atletico-Profi Filipe Luis sich zwischenzeitlich für die AS Monaco entschied. Allerdings spielte auch die fehlende UEFA-Pro-Lizenz eine Rolle: Ohne Sondergenehmigung müssen die Monegassen wohl 25.000 Euro Strafe pro Spiel von Filippe Luis an der Seitenlinie berappen.

Oliver Glasner (51, verlässt Crystal Palace) will dem Vernehmen nach eigentlich nicht zurück in die Bundesliga und verhandelt mit der AC Mailand. Ex-Real-Trainer Alvaro Arbeloa soll sich laut Sport Bild selbst in der Farbenstadt angeboten haben, überzeugte die Klubchefs aber nicht. Und Michel (50) wechselt vom FC Girona zu Ajax Amsterdam.