"Ajax dorthin bringen, wo es hingehört": Trainer von Absteiger übernimmt Kommando in Amsterdam

Bei Ajax folgt Michel auf seinen Landsmann Oscar García, der im März vom Reserve- zum Cheftrainer aufgestiegen war. Mehr als der enttäuschende fünfte Platz war für den erfolgsverwöhnten Klub aber nicht mehr drin.

Míchel, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, ist seit dem Weggang von Erik ten Hag zu Manchester United im Sommer 2022 nach dem bislang letzten Meistertitel der achte Trainer, der sich bei Ajax versuchen darf.

In Katalonien leistete Michel lange Zeit überragende Arbeit, stieg mit Girona 2022 auf und erreichte zwei Jahre später als Sensations-Dritter die Königsklasse. Es folgte der Absturz über Platz 16 auf Rang 19 und damit in die zweite Liga für das Team, zu dem in der abgelaufenen Saison zeitweise auch Torwart Marc-André ter Stegen gehörte.

"Es fühlt sich gut an, hier zu sein, ich bin stolz darauf, diesen nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Ajax ist ein großer Name in Europa, ein Verein, der immer wieder junge und gute Spieler hervorbringt", sagte Michel. Es sei das erklärte Ziel, "Ajax wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört, und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird."