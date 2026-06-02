Der frühere Europapokalsieger gab am Dienstagabend die Verpflichtung des 50-Jährigen bekannt, der sich in der vergangenen Woche nach fünf Jahren aus Girona verabschiedet hatte.
"Ajax dorthin bringen, wo es hingehört": Trainer von Absteiger übernimmt Kommando in Amsterdam
Jordi Cruyff beobachtete Michel schon seit Jahren
"Míchel ist ein ehrgeiziger und anspruchsvoller Trainer. Er wird seine Vision und seine intensive Arbeitsweise auf unseren Kader übertragen, davon bin ich überzeugt. Ich kenne ihn gut und verfolge seine Arbeit schon seit Jahren", wird Ajax' Technischer Direktor Jordi Cruyff von Vereinsmedien zitiert.
Cruyff weiter: "Seine Arbeitsweise passt zu Ajax. Dass er fünf Spielzeiten lang beim selben Verein in der La Liga tätig war, sagt viel über seine Qualitäten und seine Loyalität aus. Nun, da diese wichtige Position besetzt ist, können wir weiter daran arbeiten, den Kader zu verbessern."
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Michel ist Ajax Amsterdams achter Trainer seit Erik ten Hags Abgang 2022
Bei Ajax folgt Michel auf seinen Landsmann Oscar García, der im März vom Reserve- zum Cheftrainer aufgestiegen war. Mehr als der enttäuschende fünfte Platz war für den erfolgsverwöhnten Klub aber nicht mehr drin.
Míchel, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, ist seit dem Weggang von Erik ten Hag zu Manchester United im Sommer 2022 nach dem bislang letzten Meistertitel der achte Trainer, der sich bei Ajax versuchen darf.
In Katalonien leistete Michel lange Zeit überragende Arbeit, stieg mit Girona 2022 auf und erreichte zwei Jahre später als Sensations-Dritter die Königsklasse. Es folgte der Absturz über Platz 16 auf Rang 19 und damit in die zweite Liga für das Team, zu dem in der abgelaufenen Saison zeitweise auch Torwart Marc-André ter Stegen gehörte.
"Es fühlt sich gut an, hier zu sein, ich bin stolz darauf, diesen nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Ajax ist ein großer Name in Europa, ein Verein, der immer wieder junge und gute Spieler hervorbringt", sagte Michel. Es sei das erklärte Ziel, "Ajax wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört, und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird."
Ajax Amsterdam: Die Trainer der letzten Jahre
- Erik ten Hag - 12/2017 bis 6/2022 - 215 Spiele/2,34 Punkte pro Spiel
- Alfred Schreuder - 7/2022 bis 1/2023 - 26 / 1,65
- John Heitinga - 1/2023 bis 6/2023 - 22 / 2,05
- Maurice Steijn - 7/2023 bis 10/2023 - 11 / 0,91
- Hedwiges Maduro - 10/2023 - 2/0
- John van't Schip - 10/2023 bis 6/2024 - 32 / 1,81
- Francesco Farioli - 7/2024 bis 6/2025 - 54 / 2,09
- John Heitinga - 7/2025 bis 11/2025 - 15 / 1,33
- Fred Grim - 11/2025 bis 3/2026 - 21 / 1,57
- Oscar Garcia - 3/2026 bis 7/2026 - 10 / 1,80