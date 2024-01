Die besten Sky WOW Angebote für die Fußball-Saison 2023/2024

Sky bietet ein breites Angebot von Spitzen-Fußball an. Und dieses kann auch über den Streamingdienst WOW live abgerufen werden.

Die Fußball-Saison 2023/24 ist in vollem Gange. Wer sich Fußball aus Spitzenligen und Pokalwettbewerben in ganz Europa live ansehen will, der ist bei Sky bestens aufgehoben.

Der Pay-TV-Sender ist in dieser Saison unter anderem im Besitz der Übertragungsrechte für die Bundesliga, die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League. Live verfolgen können die angebotenen Partien aus diesen Ligen und Wettbewerben aber nicht nur Kunden von Sky nach Abschluss eines Abos im TV, sondern auch alle Interessierten im Livestream über den kostenpflichtigen Streamingdienst WOW.

GOAL zeigt Euch in den folgenden Abschnitten, welche Angebote es dafür gibt und was diese kosten.