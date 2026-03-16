"Sind wir jetzt durch?": Genervter Tottenham-Trainer Igor Tudor bricht Interview nach Punktgewinn in Liverpool ab

Nachdem sich Tudor im Interview erst einmal erleichtert gezeigt und erklärt hatte, dass er hoffe, dass das Remis nun die Wende für seine Truppe ist, stellte ihm der Journalist die Frage, ob er die Hoffnung verbreiten könne, dass es in Zukunft für die Spurs besser läuft - vielleicht mit ihm als Trainer über die Saison hinaus. "Das reicht jetzt", befand Tudor, der sich aber daraufhin trotzdem auf eine Diskussion mit Davison einließ.

"Das ist doch eine Frage, die keinen Sinn ergibt: Wenn man den Trainer nach seinem Job fragt", ärgerte sich Tudor. "Ihr müsst immer irgendwas fragen. Als Coach ist man verpflichtet, zu diesen Pressekonferenzen zu kommen, aber als Trainer würde man viel lieber zuhause bleiben. Und ihr bohrt immer nach, mit immer denselben Fragen", ergänzte er.

Auf die erneute Nachfrage, ob er neue Hoffnung verbreiten könne, antwortete Tudor: "Was soll ich darauf antworten? Nein?"