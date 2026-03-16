Tottenhams Trainer Igor Tudor hat ein TV-Interview nach dem 1:1 seiner Mannschaft beim FC Liverpool am Sonntag genervt abgebrochen. Der Kroate ärgerte sich über die Fragen von Sky-Sports-Reporter Patrick Davison.
"Sind wir jetzt durch?": Genervter Tottenham-Trainer Igor Tudor bricht Interview nach Punktgewinn in Liverpool ab
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Igor Tudor nur bis Saisonende unter Vertrag
"Sind wir jetzt durch?", fragte Tudor nach fünf Minuten des Interviews, nachdem er sich zuvor schon hilfesuchend umgeschaut hatte, als er die Nachfragen des Journalisten als unangenehm empfand.
Der Coach hatte den Posten bei den Spurs Mitte Februar vom entlassenen Thomas Frank übernommen - und war mit vier Niederlagen gestartet. Das Unentschieden beim Meister in Liverpool, das die Gäste durch ein Tor von Richarlison in der 90. Minute perfekt machten, war der erste kleine Hoffnungsschimmer für die Londoner. Sie hatten Tudor zunächst nur mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet, sodass für das sich im Abstiegskampf befindende Team aktuell weder geklärt ist, wer es in der nächsten Spielzeit trainiert, noch in welcher Liga es ran darf.
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Igor Tudor: "Ihr bohrt immer nach"
Nachdem sich Tudor im Interview erst einmal erleichtert gezeigt und erklärt hatte, dass er hoffe, dass das Remis nun die Wende für seine Truppe ist, stellte ihm der Journalist die Frage, ob er die Hoffnung verbreiten könne, dass es in Zukunft für die Spurs besser läuft - vielleicht mit ihm als Trainer über die Saison hinaus. "Das reicht jetzt", befand Tudor, der sich aber daraufhin trotzdem auf eine Diskussion mit Davison einließ.
"Das ist doch eine Frage, die keinen Sinn ergibt: Wenn man den Trainer nach seinem Job fragt", ärgerte sich Tudor. "Ihr müsst immer irgendwas fragen. Als Coach ist man verpflichtet, zu diesen Pressekonferenzen zu kommen, aber als Trainer würde man viel lieber zuhause bleiben. Und ihr bohrt immer nach, mit immer denselben Fragen", ergänzte er.
Auf die erneute Nachfrage, ob er neue Hoffnung verbreiten könne, antwortete Tudor: "Was soll ich darauf antworten? Nein?"
Der Spielplan von Tottenham Hotspur:
- 18.03., 21 Uhr: Tottenham - Atletico Madrid (Champions League)
- 22.03., 15.15 Uhr: Tottenham - Nottingham
- 12.04., 15 Uhr: Sunderland - Tottenham
- 18.04., 18.30 Uhr: Tottenham - Brighton