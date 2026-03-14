Jürgen Klinsmann ein möglicher Kandidat? Tottenham Hotspur hält nach nur vier Spielen bereits Ausschau nach einem Nachfolger für Igor Tudor

Dem Bericht zufolge könnte das bevorstehende Ligaspiel gegen den FC Liverpool am Sonntag (17.30 Uhr) die letzte Chance für Tudor sein, das Ruder noch herumzureißen. Welche Trainer als mögliche Nachfolger infrage kommen, wurde jedoch nicht konkret genannt. Englischen Medien zufolge gilt allerdings Roberto De Zerbi, der erst im Februar bei Olympique Marseille entlassen wurde, als einer der Favoriten.

Auch Welt- und Europameister Jürgen Klinsmann brachte sich zuletzt in einem Interview mit ESPN FC ins Gespräch: "Wer würde diesen Job nicht wollen? Es ist Tottenham", sagte der 61-Jährige, der in seiner aktiven Zeit selbst für die Spurs gespielt hatte. Klinsmann wäre wohl eine der Optionen auf der Liste für einen möglichen Nachfolger, doch "egal, wen man auswählt, man braucht jemanden, der emotional mit allen eine Verbindung aufbauen kann, der den Verein kennt, der den Verein fühlt, der die Menschen fühlt".