Der erhoffte Aufschwung nach der Übernahme von Igor Tudor als Trainer von Tottenham Hotspur ist ausgeblieben. Laut The Athletic erwägen die Nordlondoner bereits einen Schlussstrich zu ziehen und haben die Suche nach einem neuen Coach gestartet.
Jürgen Klinsmann ein möglicher Kandidat? Tottenham Hotspur hält nach nur vier Spielen bereits Ausschau nach einem Nachfolger für Igor Tudor
Dem Bericht zufolge könnte das bevorstehende Ligaspiel gegen den FC Liverpool am Sonntag (17.30 Uhr) die letzte Chance für Tudor sein, das Ruder noch herumzureißen. Welche Trainer als mögliche Nachfolger infrage kommen, wurde jedoch nicht konkret genannt. Englischen Medien zufolge gilt allerdings Roberto De Zerbi, der erst im Februar bei Olympique Marseille entlassen wurde, als einer der Favoriten.
Auch Welt- und Europameister Jürgen Klinsmann brachte sich zuletzt in einem Interview mit ESPN FC ins Gespräch: "Wer würde diesen Job nicht wollen? Es ist Tottenham", sagte der 61-Jährige, der in seiner aktiven Zeit selbst für die Spurs gespielt hatte. Klinsmann wäre wohl eine der Optionen auf der Liste für einen möglichen Nachfolger, doch "egal, wen man auswählt, man braucht jemanden, der emotional mit allen eine Verbindung aufbauen kann, der den Verein kennt, der den Verein fühlt, der die Menschen fühlt".
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Nach zwei Patzern: Tudor wechselt Torwart nach 16 Minuten aus
Tudor hatte den Trainerposten bei Tottenham am 14. Februar als Nachfolger des entlassenen Thomas Frank übernommen, konnte die Mannschaft bislang jedoch nicht mal ansatzweise stabilisieren und verlor alle seine vier Spiele. Zuletzt setzte es im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League eine blamable 2:5-Niederlage gegen Atletico Madrid.
Dabei geriet Tudor heftig in die Kritik. Für Unverständnis sorgte zunächst seine Entscheidung, Stammkeeper Guglielmo Vicario auf die Bank zu setzen und stattdessen Antonin Kinsky von Beginn an spielen zu lassen. Als Kinsky im Spiel dann zwei folgenschwere Patzer unterliefen, die zu Gegentoren führten, nahm Tudor ihn bereits nach 16 Minuten wieder vom Platz.
Peter Schmeichel kritisiert Igor Tudor scharf
Torwart-Legende Peter Schmeichel reagierte darauf mit deutlichen Worten: "Jeder in der Fußballwelt wird sich fortan an diesen Moment erinnern, wenn er Kinskys Namen sieht oder hört. Du hättest ihn wenigstens bis zur Halbzeit drauf lassen müssen. So hat er (Tudor, d. Red.) seine Karriere komplett zerstört. Ich fühle wirklich mit ihm." Ähnlich sah es auch der ehemalige englische Nationaltorhüter Joe Hart: "Das brach mir das Herz. Klar, er (Kinsky, d. Red.) hatte schlechte 14 Minuten, keine Frage", räumte Hart als TV-Experte bei TNT Sports ein, betonte aber: "Tudor geht nicht einmal zu ihm hin. Wenn das Teamführung sein soll, bin ich sprachlos."
Unterdessen kämpft Tottenham im Saisonendspurt um den Klassenerhalt in der Premier League. Nach 29 Spieltagen belegen die Spurs derzeit nur Rang 16 und liegen damit lediglich einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz.
Premier League: Der Abstiegskampf im Überblick
- 15. Platz, Leeds United - 31 Punkte
- 16. Platz, Tottenham - 29 Punkte
- 17. Platz, Nottingham - 28 Punkte
- 18. Platz, West Ham - 28 Punkte
- 19. Platz, Burnley - 19 Punkte
- 20. Platz, Wolverhampton - 16 Punkte