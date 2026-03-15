Igor Tudor erlebte wahrlich einen katastrophalen Start als Trainer von Tottenham Hotspur. Immerhin gab es gegen den FC Liverpool nach fünf Niederlagen in Folge einen kleinen Befreiungsschlag, aber dennoch warten die Spurs seit dem 28. Dezember 2025 auf einen Sieg in der Premier League. Längst spukt das Abstiegsgespenst durch London, die Spurs liegen nur einen Punkt vor Nottingham und West Ham, das aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.
Er verwechselte offenbar Arne Slot mit seinem eigenen Teammanager! Tottenham-Trainer Igor Tudor wird trotz Achtungserfolg in Liverpool zum Gespött
Igor Tudor hielt offenbar seinen Teammanager für Arne Slot
Schon vor dem 1:1 gegen die Reds gab Tudor einmal mehr keine gute Figur ab und wurde sofort zum Gesprächsthema in den Sozialen Medien. Denn TV-Aufnahmen zeigten, wie Tudor vor Spielbeginn augenscheinlich seinen Trainerkollegen Arne Slot begrüßen will, diesen aber mit seinem eigenen Teammanager Allan Dixon verwechselte, dem er sich von hinten annäherte und mit einem Schulterklopfer auf den Arm nehmen wollte.
Doch die Aktion ging nach hinten los. Dixon, ebenfalls wie Slot kahlköpfig, reagierte erstaunt, als er Tudor erblickte - und auch der Kroate wirkte etwas perplex. Anschließend schaute sich Tudor weiter nach Slot um und fand ihn schließlich in der Nähe der Liverpool-Bank.
Bereits unter der Woche geriet der nach wie vor sieglose Spurs-Trainer (fünf Spiele, vier Niederlagen, ein Remis) in die Kritik, weil er erst den eigentlichen Stammtorhüter Guglielmo Vicario vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League auf die Bank setzte und dann Ersatzmann Antonin Kinsky nach nur 17 Minuten und zwei verhängnisvollen Patzern wieder runternahm.
Tottenhams Lage ist trotz Achtungserfolg in Liverpool weiterhin bedrohlich
Dominik Szoboszlai (18.) hatte den LFC, bei dem Florian Wirtz bei seinem zweiten Startelf-Einsatz nach seiner Verletzungspause in der 64. Minute ausgewechselt wurde, mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung gebracht. Richarlison (90.) gelang der späte Ausgleich. Die Mannschaft von Teammanager Slot verpatzte damit auch ihre Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch. Das Hinspiel in der Türkei hatte Liverpool 0:1 verloren.
Auch Tottenham ist am Mittwoch in der Königsklasse gefordert, das 2:5 aus dem Hinspiel gegen Atletico Madrid ist für die Londoner aktuell jedoch die geringste Sorge. Nach sechs Niederlagen in Serie - vier davon unter Tudor - holten die Spurs zwar mal wieder einen Punkt, längst steckt der Europa-League-Sieger in der Liga aber mitten im Abstiegskampf. Als Tabellen-16. liegt Tottenham nur einen Punkt vor den direkten Abstiegsrängen.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.