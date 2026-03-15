Er verwechselte offenbar Arne Slot mit seinem eigenen Teammanager! Tottenham-Trainer Igor Tudor wird trotz Achtungserfolg in Liverpool zum Gespött

Schon vor dem 1:1 gegen die Reds gab Tudor einmal mehr keine gute Figur ab und wurde sofort zum Gesprächsthema in den Sozialen Medien. Denn TV-Aufnahmen zeigten, wie Tudor vor Spielbeginn augenscheinlich seinen Trainerkollegen Arne Slot begrüßen will, diesen aber mit seinem eigenen Teammanager Allan Dixon verwechselte, dem er sich von hinten annäherte und mit einem Schulterklopfer auf den Arm nehmen wollte.

Doch die Aktion ging nach hinten los. Dixon, ebenfalls wie Slot kahlköpfig, reagierte erstaunt, als er Tudor erblickte - und auch der Kroate wirkte etwas perplex. Anschließend schaute sich Tudor weiter nach Slot um und fand ihn schließlich in der Nähe der Liverpool-Bank.

Bereits unter der Woche geriet der nach wie vor sieglose Spurs-Trainer (fünf Spiele, vier Niederlagen, ein Remis) in die Kritik, weil er erst den eigentlichen Stammtorhüter Guglielmo Vicario vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League auf die Bank setzte und dann Ersatzmann Antonin Kinsky nach nur 17 Minuten und zwei verhängnisvollen Patzern wieder runternahm.