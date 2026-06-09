Sein Wunschverein hat sich offenbar anders entschieden: Noah Atubolu droht eine Saison zum Vergessen

Die Magpies, laut der Bild-Zeitung der bevorzugte Verein von Atubolu, überweisen demnach kumulierte 28,5 Millionen Euro für die perspektivische Nummer eins an Stade Reims.

Durch Newcastles bevorstehende Verpflichtung des 20-Jährigen schwinden Atubolus Chancen auf ein gewünschtes Engagement in der Premier League noch mehr als ohnehin schon. Nahezu kein Verein auf der Insel hat aktuell Bedarf auf der Torhüterposition. Zumindest was die Suche nach einer neuen Nummer eins betrifft. Die Bild-Zeitung hatte bereits in der vergangenen Woche davon berichtet, dass sich der 24-Jährige "komplett verzockt" habe.

Denn weder bei Atubolu noch beim SC Freiburg soll demnach ein offizielles Angebot eingegangen sein. Ein wenig Hoffnung auf einen Tapetenwechsel machte wenige Tage später aber die Mundo Deportivo, wonach in Real Sociedad ein namhafter potenzieller Abnehmer vorstellig werden könnte. Er soll zu den Kandidaten von Trainer Pellegrino Matarazzo, der die Basken in der abgelaufenen Saison zum historischen Titel in der Copa del Rey geführt hatte, gehören. Der aktuelle Keeper, Alex Remiro, steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zur SSC Neapel. Außerdem brachte die spanische Zeitung auch Atletico Madrid sowie die Mailänder Klubs Inter und AC als Interessenten ins Gespräch.