Für Noah Atubolu wird die Suche nach einer neuen Herausforderung offenbar nochmal schwerer. Ein Wunschziel wird sich voraussichtlich anderweitig verstärken. Übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich zufolge steht Newcastle United unmittelbar vor einer Verpflichtung von Torhüter Ewen Jaouen.
Sein Wunschverein hat sich offenbar anders entschieden: Noah Atubolu droht eine Saison zum Vergessen
Atubolu gehen die Optionen aus - Ausweg Spanien oder Italien?
Die Magpies, laut der Bild-Zeitung der bevorzugte Verein von Atubolu, überweisen demnach kumulierte 28,5 Millionen Euro für die perspektivische Nummer eins an Stade Reims.
Durch Newcastles bevorstehende Verpflichtung des 20-Jährigen schwinden Atubolus Chancen auf ein gewünschtes Engagement in der Premier League noch mehr als ohnehin schon. Nahezu kein Verein auf der Insel hat aktuell Bedarf auf der Torhüterposition. Zumindest was die Suche nach einer neuen Nummer eins betrifft. Die Bild-Zeitung hatte bereits in der vergangenen Woche davon berichtet, dass sich der 24-Jährige "komplett verzockt" habe.
Denn weder bei Atubolu noch beim SC Freiburg soll demnach ein offizielles Angebot eingegangen sein. Ein wenig Hoffnung auf einen Tapetenwechsel machte wenige Tage später aber die Mundo Deportivo, wonach in Real Sociedad ein namhafter potenzieller Abnehmer vorstellig werden könnte. Er soll zu den Kandidaten von Trainer Pellegrino Matarazzo, der die Basken in der abgelaufenen Saison zum historischen Titel in der Copa del Rey geführt hatte, gehören. Der aktuelle Keeper, Alex Remiro, steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zur SSC Neapel. Außerdem brachte die spanische Zeitung auch Atletico Madrid sowie die Mailänder Klubs Inter und AC als Interessenten ins Gespräch.
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Atubolu hat keine Zukunft mehr beim SC Freiburg
In Freiburg hat Atubolu trotz seines noch bis 2027 laufenden Vertrag indes wohl kaum eine Zukunft mehr. Nach Äußerung seines Wechselwunsches haben sich die Breisgauer in Mio Backhaus, der für zwölf Millionen Euro von Werder Bremen kommt, bereits um einen Nachfolger gekümmert. Zuvor hatte Atubolu außerdem eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Der Europa-League-Finalist hat diesen Sommer somit die letzte Chance, noch eine adäquate Ablöse für das Eigengewächs zu kassieren.
Sollte nichts aus einem Engagement in Spanien oder Italien werden und Atubolu seine Stammplatz-Ansprüche nicht herunterschrauben, droht ihm womöglich eine Saison zum Vergessen. Eine solche würde zur Unzeit kommen, gilt er doch möglicher deutscher Nationaltorwart der Zukunft. Nach der WM wird schließlich die Akte Manuel Neuer endgültig geschlossen. Dessen Vertretung Oliver Baumann gehört mit 36 Jahren ebenfalls schon zum alten Eisen und bei Marc-Andre ter Stegen (34) bleibt abzuwarten, inwieweit er sich von seinen gesundheitlichen Rückschlägen erholen wird.
Den Sprung in den WM-Kader hätte Atubolu wohl auch ohne eine Rückkehr von Neuer verpasst. Im Oktober vergangenen Jahres war der ehemalige U21-Nationalkeeper in der WM-Qualifikation zwar schon einmal Teil des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann, auf sein erstes A-Länderspiel wartet Atubolu allerdings noch. Als Nummer drei wird Alexander Nübel ins Turnier gehen. Zudem ist Jonas Urbig als Trainingstorhüter mitgereist.
Leistungsdaten und Statistiken von Noah Atubolu für deutsche U-Nationalteams
Team Länderspiele U17 7 U19 1 U20 2 U21 22