Das bestätigte KSC-Sportdirektor Timon Pauls gegenüber der Zeitung Badische Neueste Nachrichten. Demnach sollen neben dem deutschen Rekordmeister und der Dortmunder Borussia auch die beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen sowie Atalanta Bergamo, Como Calcio, Olympique Lyon und OGC Nizza Interesse am 19-Jährigen zeigen.
Scouts beim Spiel am Wochenende vor Ort? FC Bayern München und BVB werfen wohl Auge auf Zweitliga-Juwel
All diese Klubs hätten beim 3:3-Unentschieden der Karlsruher am Sonntagnachmittag gegen Dynamo Dresden Akkreditierungen für das Wildparkstadion gehabt - wohl, um Farhat genauer unter die Lupe nehmen zu können.
Dem Deutsch-Tunesier gelang in der laufenden Saison der Durchbruch im deutschen Unterhaus. Spätestens nach seiner Rückkehr nach einem Mittelfußbruch, der ihn von Ende August bis Ende Dezember außer Gefecht setzte, gehört Farhat unter KSC-Trainer Christian Eichner zum unverzichtbaren Stammpersonal.
Karlsruhe verlangt wohl zehn bis zwölf Millionen Euro für Farhat
Insgesamt stand der 19-Jährige in dieser Spielzeit elfmal in der 2. Bundesliga auf dem Rasen, dabei kann er eine beeindruckende Bilanz von fünf Toren und zwei Vorlagen aufweisen. Auch beim jüngsten 3:3-Remis gegen Dresden gelang ihm ein Tor.
Dem Bericht zufolge soll Karlsruhe einem Verkauf im kommenden Sommer nicht grundsätzlich abgeneigt sein, vorausgesetzt die Ablöse stimmt. Demnach fordert man für Farhat, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni 2029 datiert ist, zwischen zehn und zwölf Millionen Euro.
Sollte ein interessierter Verein dazu bereit sein, diese Summe auf den Tisch zu legen, würde der Offensivspieler direkt zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte aufsteigen. Bislang hält Max Weiß diesen Rekord- der Keeper wurde zur Saison 2025/26 für vier Millionen Euro zum FC Burnley transferiert.
Louey Ben Farhat: Seine Statistiken
- Spiele: 11
- Tore: 5
- Assists: 2
- Einsatzminuten: 773