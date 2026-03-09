Scouts beim Spiel am Wochenende vor Ort? FC Bayern München und BVB werfen wohl Auge auf Zweitliga-Juwel

Insgesamt stand der 19-Jährige in dieser Spielzeit elfmal in der 2. Bundesliga auf dem Rasen, dabei kann er eine beeindruckende Bilanz von fünf Toren und zwei Vorlagen aufweisen. Auch beim jüngsten 3:3-Remis gegen Dresden gelang ihm ein Tor.

Dem Bericht zufolge soll Karlsruhe einem Verkauf im kommenden Sommer nicht grundsätzlich abgeneigt sein, vorausgesetzt die Ablöse stimmt. Demnach fordert man für Farhat, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni 2029 datiert ist, zwischen zehn und zwölf Millionen Euro.

Sollte ein interessierter Verein dazu bereit sein, diese Summe auf den Tisch zu legen, würde der Offensivspieler direkt zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte aufsteigen. Bislang hält Max Weiß diesen Rekord- der Keeper wurde zur Saison 2025/26 für vier Millionen Euro zum FC Burnley transferiert.