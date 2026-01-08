Nick Woltemade Newcastle United 2026Getty Images
Falko Blöding

Schock bei Newcastle United: Mitspieler von Nick Woltemade droht Horrorverletzung

Die Magpies besiegen Leeds spektakulär. Allerdings müssen sie den Sieg wohl teuer bezahlen.

Newcastle United hat seinen Erfolgslauf mit einer irrwitzigen Aufholjagd fortgesetzt. Die Magpies gewannen nach dreimaligem Rückstand mit 4:3 (1:2) gegen Leeds United und den deutschen Teammanager Daniel Farke. Harvey Barnes traf in der zwölften Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg.

Überschattet wurde der Erfolg allerdings von einer womöglich schweren Verletzung von Abwehrspieler Fabian Schär. In der 70. Minute rasselte der ehemalige Bundesligaprofi mit Leeds-Stürmer Dominic Calwert-Lewin zusammen. Die Beine der beiden Kontrahenten verhakten sich unglücklich und Schär verdrehte sich den Knöchel.

  • Offensichtlich unter großen Schmerzen konnte der 34 Jahre alte Schweizer nicht aufstehen und wurde auf dem Rasen minutenlang vom medizinischen Personal versorgt, ehe er unter Sprechchören und aufmunterndem Applaus der Fans auf einer Trage in die Katakomben gebracht wurde. Von dort ging es für Schär direkt zu Untersuchungen ins Krankenhaus, wie Trainer Eddie Howe bestätigte.

    Es sehe "nicht gut aus für Fab", teilte Howe mit: "Er hat ein Problem mit dem Knöchel. Wir hoffen, dass es nicht so ernst ist, wie es aussieht. Wir senden ihm unsere besten Wünsche. Er ist ein so wichtiger Spieler." Der Coach lobte weiter: "Seit er zu diesem Verein gekommen ist, hat er Unglaubliches für uns geleistet. Er war fast immer überall dabei. Er hat sich immer für die Mannschaft eingesetzt, und leider sieht es so aus, als hätte er sich eine schwere Verletzung zugezogen."

    • Werbung
  • Fabian Schar Newcastle United 2026Getty Images

    Fabian Schär ist Stammspieler bei Newcastle United

    Schär, der einst zwei Jahre lang für die TSG Hoffenheim aufgelaufen war, wechselte 2018 für vier Millionen Euro Ablöse von Deportivo La Coruna nach Newcastle. In dieser Saison absolvierte der Innenverteidiger bislang 21 Pflichtspiele (ein Tor). Sein Ausfall träfe Howe hart, stehen dem Trainer doch mit Emil Krafth, Dan Burn und Jamaal Lascelles drei weitere Defensivkräfte aktuell nicht zur Verfügung.

    Im Duell mit Leeds erwischte der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw zudem einen gebrauchten Abend. Zunächst sah er früh die Gelbe Karte (7.). Danach rutschte der 24-Jährige vor der Führung der Gäste durch Brenden Aaronson (32.) aus, ehe er mit einem Handspiel den Elfmeter verursachte, den Dominic Calvert-Lewin flach verwandelte (45.+5). In der Halbzeit wurde Thiaw ausgewechselt.

    Thiaws später ausgewechselter Nationalmannschaftskamerad Nick Woltemade hatte zuvor den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer der Magpies von Barnes (36.) vorbereitet, der Ex-Hoffenheimer Joelinton (54.) glich abermals aus. Aaronson (79.) gelang zunächst die dritte Leeds-Führung, dann bekam er den Ball aber im eigenen Strafraum an den Arm. Bruno Guimaraes (90.+1, Handelfmeter) und Barnes verwandelten den St. James' Park spät in ein Tollhaus und schossen Newcastle durch den dritten Sieg nacheinander zurück ins Europacup-Rennen.

  • Fabian Schärs Zeit bei Newcastle United in Zahlen:

    • Spiele: 251
    • Tore: 22
    • Assists: 10
    • Gelbe Karten: 57
    • Rote Karten: 2
England FA Cup
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
England FA Cup
Derby crest
Derby
DER
Leeds crest
Leeds
LEE
0