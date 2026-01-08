Schock bei Newcastle United: Mitspieler von Nick Woltemade droht Horrorverletzung

Schär, der einst zwei Jahre lang für die TSG Hoffenheim aufgelaufen war, wechselte 2018 für vier Millionen Euro Ablöse von Deportivo La Coruna nach Newcastle. In dieser Saison absolvierte der Innenverteidiger bislang 21 Pflichtspiele (ein Tor). Sein Ausfall träfe Howe hart, stehen dem Trainer doch mit Emil Krafth, Dan Burn und Jamaal Lascelles drei weitere Defensivkräfte aktuell nicht zur Verfügung.
Im Duell mit Leeds erwischte der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw zudem einen gebrauchten Abend. Zunächst sah er früh die Gelbe Karte (7.). Danach rutschte der 24-Jährige vor der Führung der Gäste durch Brenden Aaronson (32.) aus, ehe er mit einem Handspiel den Elfmeter verursachte, den Dominic Calvert-Lewin flach verwandelte (45.+5). In der Halbzeit wurde Thiaw ausgewechselt.
Thiaws später ausgewechselter Nationalmannschaftskamerad Nick Woltemade hatte zuvor den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer der Magpies von Barnes (36.) vorbereitet, der Ex-Hoffenheimer Joelinton (54.) glich abermals aus. Aaronson (79.) gelang zunächst die dritte Leeds-Führung, dann bekam er den Ball aber im eigenen Strafraum an den Arm. Bruno Guimaraes (90.+1, Handelfmeter) und Barnes verwandelten den St. James' Park spät in ein Tollhaus und schossen Newcastle durch den dritten Sieg nacheinander zurück ins Europacup-Rennen.