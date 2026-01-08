Schock bei Newcastle United: Mitspieler von Nick Woltemade droht Horrorverletzung

Offensichtlich unter großen Schmerzen konnte der 34 Jahre alte Schweizer nicht aufstehen und wurde auf dem Rasen minutenlang vom medizinischen Personal versorgt, ehe er unter Sprechchören und aufmunterndem Applaus der Fans auf einer Trage in die Katakomben gebracht wurde. Von dort ging es für Schär direkt zu Untersuchungen ins Krankenhaus, wie Trainer Eddie Howe bestätigte.

Es sehe "nicht gut aus für Fab", teilte Howe mit: "Er hat ein Problem mit dem Knöchel. Wir hoffen, dass es nicht so ernst ist, wie es aussieht. Wir senden ihm unsere besten Wünsche. Er ist ein so wichtiger Spieler." Der Coach lobte weiter: "Seit er zu diesem Verein gekommen ist, hat er Unglaubliches für uns geleistet. Er war fast immer überall dabei. Er hat sich immer für die Mannschaft eingesetzt, und leider sieht es so aus, als hätte er sich eine schwere Verletzung zugezogen."