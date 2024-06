England hat es gerade so ins Achtelfinale geschafft, doch die Leistungen ließen zu wünschen übrig. Besonders Stürmer Harry Kane steht in der Kritik.

Nach den schwachen Auftritten von Gareth Southgates Engländern sieht sich der Trainer genauso in der Kritik wie diverse Spieler der "Three Lions". Besonders scharfe Worte kassiert Topstürmer Harry Kane vom früheren Bayern- und Liverpool-Spieler Didi Hamann in dessen Kolumne bei Sky.