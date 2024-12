Eintracht Frankfurt hat bei RB Leipzig die Revanche für das Aus im DFB-Pokal verpasst und setzt seine kleine Ergebniskrise fort.

Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller unterlag den Sachsen, an denen sie elf Tage zuvor im Achtelfinale gescheitert war, auch in der Fußball-Bundesliga mit 1:2 (1:1). Durch die Niederlage musste die SGE in der Tabelle Bayer Leverkusen vorbeiziehen lassen und fiel auf Rang drei zurück.