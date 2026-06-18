Premier League als großes Ziel? BVB-Star kokettiert angeblich mit England-Wechsel

Nach Informationen der Sport Bild liebäugelt Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel mit einem Wechsel in die Premier League.
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Darüber wüssten auch die BVB-Verantwortlichen Bescheid. Der Schweizer genieße zwar einen hohen Stellenwert innerhalb des Vereins, bei einem passenden Angebot, sei man aber durchaus gesprächsbereit.
Sollte bei den Borussen aber keine adäquate Offerte eingehen und Kobel eine weitere Saison den BVB-Kasten hüten, sollen Ende dieses Jahres Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen werden.
Kobel besitzt beim BVB noch Vertrag bis 2028
Es soll grundsätzlich verhindert werden, dass Kobel - oder andere Leistungsträger - in ihr letztes Vertragsjahr gehen. Kobel besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2028, allerdings gab es auch schon während der Saison, in der Kovac als Trainer von Nuri Sahin übernahm, Gerüchte über einen bevorstehenden Abgang des Eidgenossen.
In der abgelaufenen Spielzeit hatte Kobel einmal mehr mit guten Leistungen auf der Linie geglänzt - und mit 15 Partien ohne Gegentor in der Bundesliga den vereinsinternen Rekord von Roman Weidenfeller aus der Meister-Saison 2011/12 eingestellt. Wettbewerbsübergreifend hielt er seinen Kasten 18-mal sauber, 57-mal musste er den Ball aus dem Netz fischen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.