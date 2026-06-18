Premier League als großes Ziel? BVB-Star kokettiert angeblich mit England-Wechsel

Es soll grundsätzlich verhindert werden, dass Kobel - oder andere Leistungsträger - in ihr letztes Vertragsjahr gehen. Kobel besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2028, allerdings gab es auch schon während der Saison, in der Kovac als Trainer von Nuri Sahin übernahm, Gerüchte über einen bevorstehenden Abgang des Eidgenossen.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Kobel einmal mehr mit guten Leistungen auf der Linie geglänzt - und mit 15 Partien ohne Gegentor in der Bundesliga den vereinsinternen Rekord von Roman Weidenfeller aus der Meister-Saison 2011/12 eingestellt. Wettbewerbsübergreifend hielt er seinen Kasten 18-mal sauber, 57-mal musste er den Ball aus dem Netz fischen.