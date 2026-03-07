Plötzlich Abschied? Überraschende Entwicklung bei BVB-Star

Brandt selbst hatte sich zuletzt bedeckt gehalten und erklärt, keine schnelle Entscheidung treffen zu wollen. "Ich lasse mir ehrlich gesagt ein bisschen Zeit. Aber das wird jetzt kein Thema bis Juni, Juli. Das ist nicht meine Art. Aber es ist eine Grundsatzentscheidung und die muss gut durchdacht sein", sagte er Anfang Februar.

Dem Vernehmen nach soll der 29-Jährige offen für eine neue Herausforderung sein. Im vergangenen Herbst waren Gerüchte über einen Wechsel zu Aston Villa in die Premier League aufgekommen, konkret wurde es diesbezüglich allerdings nicht.

Unter BVB-Coach Kovac kam der 48-malige deutsche Nationalspieler in dieser Saison wieder deutlich regelmäßiger zum Zug, nachdem er sich zwischenzeitlich mit einem Platz auf der Ersatzbank hatte abfinden müssen. Wettbewerbsübergreifend sammelte er 31 Pflichtspieleinsätze, wobei ihm zehn Treffer und zwei Assists gelangen.