Peilt er einen Transfer im Sommer an? WM-Star offenbar frustriert beim VfB Stuttgart

Demnach liebäugle El Khannouss immer mehr mit dem Gedanken, im anstehenden Transferfenster das Weite zu suchen und dem VfB Stuttgart den Rücken zu kehren. Das hänge allen voran mit seinen schwindenden Einsatzzeiten bei den Schwaben zusammen.

Denn während der marokkanische Nationalspieler zu Beginn der zurückliegenden Spielzeit unter Trainer Sebastian Hoeneß noch zum Stammpersonal zählte und regelmäßig in der ersten Elf wiederzufinden war, wurden seine Einsätze im Laufe der Saison immer weniger und vor allem kürzer.

Nach dem Afrika Cup, den El Khannouss mit Marokko erst gegen den Senegal verloren hatte, um im Nachgang am grünen Tisch doch noch zum Sieger gekürt zu werden, setzte ihn Hoeneß oftmals nur noch als Joker ein - der 22-Jährige wurde Teilzeit-Leistungsträger.

Ein Knackpunkt soll in dieser Hinsicht das verlorene DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern im Mai gewesen sein (0:3). Dort war El Khannouss erst in der 78. Spielminute für Chris Führich eingewechselt worden. Wenig später fiel das vorentscheidende 2:0 für die Münchner, der Marokkaner konnte die Wende nicht mehr herbeiführen.