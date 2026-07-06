Nach Informationen des kicker wachsen beim 22-jährigen Offensivspieler Frust und Ungeduld über seine aktuelle Situation beim DFB-Pokalsieger von 2025.
Peilt er einen Transfer im Sommer an? WM-Star offenbar frustriert beim VfB Stuttgart
Demnach liebäugle El Khannouss immer mehr mit dem Gedanken, im anstehenden Transferfenster das Weite zu suchen und dem VfB Stuttgart den Rücken zu kehren. Das hänge allen voran mit seinen schwindenden Einsatzzeiten bei den Schwaben zusammen.
Denn während der marokkanische Nationalspieler zu Beginn der zurückliegenden Spielzeit unter Trainer Sebastian Hoeneß noch zum Stammpersonal zählte und regelmäßig in der ersten Elf wiederzufinden war, wurden seine Einsätze im Laufe der Saison immer weniger und vor allem kürzer.
Nach dem Afrika Cup, den El Khannouss mit Marokko erst gegen den Senegal verloren hatte, um im Nachgang am grünen Tisch doch noch zum Sieger gekürt zu werden, setzte ihn Hoeneß oftmals nur noch als Joker ein - der 22-Jährige wurde Teilzeit-Leistungsträger.
Ein Knackpunkt soll in dieser Hinsicht das verlorene DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern im Mai gewesen sein (0:3). Dort war El Khannouss erst in der 78. Spielminute für Chris Führich eingewechselt worden. Wenig später fiel das vorentscheidende 2:0 für die Münchner, der Marokkaner konnte die Wende nicht mehr herbeiführen.
El Khannouss hat Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2030
Der VfB Stuttgart wiederum soll sich bezüglich eines Abgangs des 22-Jährigen wenig gesprächsbereit zeigen. El Khannouss schloss sich den Schwaben im vergangenen Sommer zunächst per Leihe von Leicester City an, ehe man Ende Mai die Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro zog.
In seiner ersten Spielzeit beim VfB absolvierte er wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte und sieben Assists gab. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es offenbar nicht.
Bei der derzeit laufenden Weltmeisterschaft steht der Offensivspieler mit Marokko im Viertelfinale. In allen vier bisherigen Spielen gegen Brasilien, Schottland, Haiti und Kanada stand El Khannouss jeweils in der Startelf. Ein Tor oder eine Vorlage konnte er nicht beisteuern.
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