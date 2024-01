Der Stürmer soll gleich mehrfach in dieser Woche gefeiert haben, ehe er am Freitag Uniteds Training wegen Krankheit verpasste.

Beim englischen Rekordmeister Manchester United sorgt Stürmer Marcus Rashford für Wirbel. Der Angreifer wurde in dieser Woche feiernd in der nordirischen Hauptstadt Belfast gesehen, am Freitag verpasste er schließlich Uniteds Training wegen einer Krankheit.