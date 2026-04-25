Eder Militao von Real Madrid wird die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verpassen. Das berichtet unter anderem die spanische Sportzeitung AS. Demnach müsse sich der Brasilianer einer Operation unterziehen, die ihn monatelang außer Gefecht setzen wird. Die WM beginnt bereits in sieben Wochen.
Operation unausweichlich: Star von Real Madrid wird WM offenbar verpassen
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Eder Militao: Schon zwei Kreuzbandrisse
Militao hatte sich im Liga-Spiel der Königlichen gegen Deportivo Alaves (2:1) am Dienstag kurz vor der Halbzeitpause verletzt und sofort um seine Auswechslung gebeten. Zunächst gingen die Verantwortlichen von einer Zerrung und einer Pause von rund einem Monat aus.
Nun wurde dem Bericht zufolge aber eine MRT-Untersuchung beim Verteidiger durchgeführt, die zur Folge hatte, dass ihm zu einer Operation geraten wurde. Bei der Blessur gebe es demnach ein großes Rückfall-Risiko, sollte sich Militao keinem Eingriff unterziehen. Deshalb habe sich der Spieler selbst zur OP entschlossen, auch wenn dies für ihn das Saison-Aus bedeutet. Militao hatte in der Vergangenheit immer wieder mit schweren Verletzung zu tun gehabt, darunter auch mit zwei Kreuzbandrissen im August 2023 und November 2024.
Eine offizielle Bestätigung vonseiten Reals oder des brasilianischen Verbands gibt es noch nicht.
- AFP
Eder Militao: Stammspieler bei Carlo Ancelotti
Damit verpasst der 28 Jahre alte Abwehrspieler seine zweite Weltmeisterschaft: Beim Turnier 2022 begann er in Katar auf der Bank, sicherte sich dann aber als Rechtsverteidiger einen Stammplatz im Team, das im Viertelfinale im Elfmeterschießen Kroatien unterlag.
Beim aktuellen Nationaltrainer Carlo Ancelotti, der ihn aus der gemeinsamen Zeit bei Real bestens kennt, war Eder Militao gesetzt - wenn er fit war.
Die Zahlen von Eder Militao in der Saison 25/26:
- Spiele: 21
- Einsatzminuten: 1530
- Tore: 2
- Assists: 1
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".