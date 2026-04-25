Operation unausweichlich: Star von Real Madrid wird WM offenbar verpassen

Militao hatte sich im Liga-Spiel der Königlichen gegen Deportivo Alaves (2:1) am Dienstag kurz vor der Halbzeitpause verletzt und sofort um seine Auswechslung gebeten. Zunächst gingen die Verantwortlichen von einer Zerrung und einer Pause von rund einem Monat aus.

Nun wurde dem Bericht zufolge aber eine MRT-Untersuchung beim Verteidiger durchgeführt, die zur Folge hatte, dass ihm zu einer Operation geraten wurde. Bei der Blessur gebe es demnach ein großes Rückfall-Risiko, sollte sich Militao keinem Eingriff unterziehen. Deshalb habe sich der Spieler selbst zur OP entschlossen, auch wenn dies für ihn das Saison-Aus bedeutet. Militao hatte in der Vergangenheit immer wieder mit schweren Verletzung zu tun gehabt, darunter auch mit zwei Kreuzbandrissen im August 2023 und November 2024.

Eine offizielle Bestätigung vonseiten Reals oder des brasilianischen Verbands gibt es noch nicht.