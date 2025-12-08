Hiobsbotschaft für Real Madird! Nächster Star fällt monatelang aus

Das teilte der Klub am Montag mit. Der weitere Verlauf bleibe demnach abzuwarten. Laut der spanischen Zeitung Marca soll die Ausfallzeit drei bis vier Monate betragen.

Militao hatte am Sonntag beim 0:2 gegen Celta Vigo bereits in der 24. Minute gestützt das Feld verlassen müssen. Für den Brasilianer, der in den vergangenen Jahren immer wieder vom Verletzungspech verfolgt wurde, ist es ein erneuter Rückschlag. 2023 und 2024 hatte er sich jeweils einen Kreuzbandriss zugezogen.